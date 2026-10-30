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박태하한국프로축구연맹
강동훈

[오피셜] 팀 분위기 쇄신과 반등 위해 칼 빼 들었다…‘10경기서 고작 1승’ 포항, 박태하 감독과 계약해지

포항 스틸러스

프로축구 K리그1 포항 스틸러스가 박태하 감독과 결별한다.

 

2024시즌 지휘봉을 잡은 박태하 감독은 부임 첫 시즌부터 코리아컵 우승을 이끌면서 지도력을 입증했다. 2025시즌에는 K리그1 4위를 기록하며 2년 연속 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL) 진출권을 획득했다.

 

그러나 2026시즌은 이전 시즌과 달리 부진에 빠졌다. 실제 지난 7월 5연패를 기록하더니 최근 10경기에서 1승(4무5패)에 그치면서 9위로 추락, 파이널A 진출에 실패했다. 또 AFC 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 동아시아권역 리그 스테이지에서 3연패를 당했다.

 

결국 성적 부진으로 위기에 놓인 포항은 팀 분위기 쇄신과 반등을 위해 박태하 감독과 상호합의하에 계약을 해지하기로 했다. 이에 따라 남은 시즌은 김성재 수석코치가 감독대행을 맡아 팀을 이끈다.

 

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포항은 “연말까지 감독대행 체제를 유지하며 선수단 안정을 도모하고 잔여 시즌을 책임감 있게 마무리하는 데 집중할 방침”이라며 “이번 사령탑 교체를 계기로 구단 운영 전반을 재점검하고, 경기력 향상과 미래 성장 기반 강화를 위한 경영혁신에 더욱 힘을 쏟을 계획”이라고 밝혔다.

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