[오피셜] 토트넘 '616일 만의 3연승' 이끈 데 제르비, PL 이달의 감독상 수상…포스테코글루 이후 3년 만

[골닷컴] 배웅기 기자 = 로베르토 데 제르비(47) 토트넘 홋스퍼 감독이 생애 첫 프리미어리그(PL) 이달의 감독상을 수상했다.

PL은 13일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "데 제르비가 10월 이달의 감독으로 선정됐다"며 "데 제르비 개인으로는 첫 수상이며, 토트넘 사령탑이 해당 상을 받은 것은 2023년 8월부터 10월까지 3개월 연속 수상한 엔지 포스테코글루 이후 처음"이라고 발표했다.

데 제르비는 투표에서 미켈 아르테타 아스널 감독, 우나이 에메리 애스턴 빌라 감독, 샤비 알론소 첼시 감독, 마르코 로제 본머스 감독, 파비안 휘르첼러 브라이턴 앤 호브 앨비언 감독 등을 제치고 수상의 영예를 안았다.

토트넘은 올 시즌 개막 후 첫 5경기에서 단 1승도 거두지 못하며 최하위까지 추락한 채 10월을 맞이했다. 그러나 지난달 치러진 4경기에서 3승 1무를 기록하며 가파른 상승세를 보였고, 단숨에 중상위권으로 도약했다.

터닝 포인트는 지난달 11일 맨체스터 유나이티드전이었다. 토트넘은 1명이 퇴장당해 수적 열세에 놓인 악조건에도 극적인 동점골을 터뜨리며 귀중한 승점 1을 챙겼다. 20일 코번트리 시티전에서는 3-1로 이기며 마수걸이 승리를 신고했고, 첼시와 크리스털 팰리스(이상 2-0 승리)를 연이어 제압하며 616일 만에 3연승을 신고했다.

토트넘에는 겹경사다. 앞서 루카 윌리엄스 바넷이 10월 이달의 창의적인 순간상을 수상했고, 타이리스 홀이 PL2 이달의 선수로 선정됐다. 여기에 데 제르비까지 이달의 감독상을 거머쥐며 구단은 10월에만 3개의 트로피를 쓸어 담았다.

과거 브라이턴을 이끌며 특유의 주도적이고 공격적인 축구로 호평받은 데 제르비는 토트넘 지휘봉을 잡은 뒤 빠르게 팀을 정상 궤도에 올려놓았다. 이번 시즌 초반의 부진을 씻어 낸 지난달 반등과 이달의 감독상 수상으로 토트넘 재건의 확실한 발판을 마련했다는 평가다.