[오피셜] 토트넘 올여름 1호 영입 ‘깜짝’ 발표, ‘EPL 최고의 선수’ 로버트슨 전격 합류 “벌써 다음 시즌 기다려져”

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘이 앤디 로버트슨(32·스코틀랜드)을 영입했다.

토트넘은 5일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 “로버트슨 영입을 발표하게 돼 매우 기쁘다”면서 “그라운드 안팎에서 리더십을 발휘하는 스코틀랜드 주장 출신인 그는 리버풀과의 계약이 만료됨에 따라 내달 1일부터 본격적으로 합류할 예정”이라고 발표했다.

토트넘 팬들은 “정말 좋은 영입이다” “아주 좋은 소식이다” “경험과 승리 DNA를 갖췄고, 최고 수준에서 여전히 더 활약할 수 있는 기량도 갖추고 있다” “주장 완장을 차게 해준다면 팀이 발전하는 데 필요한 기준을 제시해 줄 것” 등 격하게 환영했다.

현지 보도를 종합하면 토트넘은 로버트슨인 오는 30일 리버풀과 계약이 만료되면서 FA(자유계약선수) 신분이 되는 터라 별도의 이적료를 지불하지 않고 영입에 성공했다. 서른을 넘겼지만 여전히 기량이 건재한 데다, 클래스가 있고, 또 FA 신분인 만큼 복수 구단의 관심을 받아 ‘인기 매물’이었던 로버튼슨은 고민 끝에 가장 적극적으로 구애를 보낸 토트넘을 택했다.

요한 랑에 스포츠 디렉터는 “로버트슨을 맞이하게 되어 매우 기쁘다. 무엇보다도 그는 뛰어난 왼쪽 풀백입니다. EPL 역사상 최고의 선수 중 한 명이며, 팀을 한층 더 강화시켜 줄 선수다. 게다가 그의 자질, 인품, 그리고 리더십은 그가 정기적으로 주요 대회에서 경쟁하고 수상해 온 경력 전반에 걸쳐 분명하게 드러났다”고 반겼다.

그러면서 “로버트슨의 프로정신과 헌신은 선수단의 발전에 매우 귀중한 자산이 될 것이며, 그는 우리와 마찬가지로 구단에 다시 성공을 가져다주겠다는 야망과 의지를 공유하고 있다. 그가 우리와 함께 새로운 시작을 하게 되어 기쁘고, 또 기대된다”고 덧붙였다.

로베르토 데 제르비 감독은 “로버트슨은 제가 오랫동안 존경해 온 선수이며, 뛰어난 기술력, 경험, 리더십, 그리고 정신력을 팀에 가져다줄 것”이라며 “그는 오랜 기간 최고 수준에서 검증된 승리자이며, 경기장 안팎에서 팀에 큰 도움이 될 것이다. 함께 일하게 되어 매우 기대되고, 그가 주변 모든 사람들에게 미칠 긍정적인 영향을 직접 보고 싶다”고 기대했다.

현재 미국에서 2026 북중미 월드컵을 준비 중인 로버트슨은 영상을 통해 “토트넘 팬분들을 위해 뛰는 것이 너무나 기대된다는 말씀을 전하고 싶었다”며 “토트넘 팬분들을 만나는 게 너무 설레고, 빨리 경기를 뛰고 싶다. 벌써 다음 시즌이 기다려진다”고 웃으며 말했다.

한편, 로버트슨은 2012년 퀸즈 파크에서 프로에 데뷔한 후 던디 유나이티드와 헐 시티를 거쳐 2017년 리버풀에 입단하면서 본격적으로 이름을 알렸다. 그는 리버풀에서 9년간 주축으로 활약했다. 이 기간 EPL 2회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 1회, 잉글랜드축구협회(FA)컵 1회 등 수많은 트로피를 들어 올렸다.