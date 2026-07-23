[오피셜] 충북청주, '런던 올림픽 銅 주역' 백성동 전격 영입…1년 만에 국내 무대 복귀

[골닷컴] 배웅기 기자 = 백성동(34)이 1년 만에 국내 무대로 복귀했다.

충북청주FC는 23일 "2012년 제30회 런던 올림픽 남자 축구 동메달의 주역 백성동을 영입하며 공격진 보강에 나섰다"고 밝혔다. 공태윤, 이승환, 김두현에 이은 올여름 네 번째 영입이다.

백성동은 지난 2012년 주빌로 이와타에서 프로 데뷔한 뒤 사간 도스와 V-파렌 나가사키에 몸담았고, 2017년 겨울 수원FC에 합류하며 K리그에 입성했다. 이후 경남FC, FC안양, 포항스틸러스, 아유타야 유나이티드를 거쳐 충북청주에 둥지를 틀게 됐다.

대한민국 연령별 국가대표팀에서도 잔뼈가 굵다. 백성동은 2011 국제축구연맹(FIFA) U20 월드컵 16강 진출에 큰 힘을 보탰고, 런던 올림픽에서도 5경기에 출전하며 한국 남자 축구 역사상 최초 동메달에 이바지했다. 2014 아시아축구연맹(AFC) U22 아시안컵에도 출전했다.

K리그에서도 꾸준한 활약을 이어갔다. 특히 2023시즌에는 포항 유니폼을 입고 26경기 4골 8도움을 올리며 K리그1 도움왕을 수상했다.

백성동은 빠른 발을 활용한 침투력과 과감한 슈팅에 강점을 지닌 공격 자원이다. 공격형 미드필더, 양측면 윙어 등을 고루 소화할 수 있는 멀티 플레이어로 루이 퀸타 충북청주 감독에게 더 폭넓은 선택지를 제공할 전망이다.

백성동은 "충북청주에 오게 돼 설레고 기쁘다"며 "팬분들께 얼른 인사드릴 수 있도록 잘 준비하겠다"고 전했다.