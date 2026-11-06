[오피셜] 충남아산FC ‘준우승 주역’ 황기욱·박한근 소집 해제 후 복귀…후반기 플레이오프권 추격에 힘 보탠다

프로축구 충남아산FC가 군 복무를 마치고 복귀한 황기욱과 박한근의 가세로 전력이 강화됐다.

황기욱과 박한근은 기초군사훈련을 마친 뒤 K4리그 남양주시민축구단에서 1년 9개월간 사회복무요원으로 복무했으며 지난 5일 소집 해제 후 팀에 합류했다. 이후 현재 팀 훈련을 소화하면서 복귀전을 치르기 위해 구슬땀을 흘리고 있다.

184cm 74kg의 탄탄한 신체조건을 갖춘 황기욱은 연령별 대표팀을 거치며 기량을 인정받아왔다. 2017년 FC서울에 입단한 이후 전남 드래곤즈와 FC안양을 거쳐 2024년 충남아산FC에 입단했다. 안정적인 경기 운영과 탄탄한 수비력으로 팀의 후방을 책임진 그는 특히 입단 첫해 충남아산FC K리그2 준우승에 힘을 보태며 팀의 핵심 전력으로 활약했다.

박한근은 제주 유나이티드(현 제주 SK)에서 프로 생활을 시작한 뒤 김포시민축구단(현 김포FC)을 거쳐 2020년 충남아산FC에 합류했다. 골키퍼로서 과감한 판단력과 왼발을 활용한 빌드업이 강점인 그는 남양주시민축구단에서도 꾸준히 경기 경험을 쌓았다. 특히 2025년 K4리그 골키퍼 부문 베스트11에 선정되는 등 안정적인 활약을 펼쳐왔다.

다음 경기 PAJ K리그2 02:30 CHU

황기욱과 박한근은 오는 8일 파주 프런티어FC와 K리그2 32라운드 원정 경기부터 출전이 가능하다. 두 선수의 복귀로 중원과 골문에 새로운 선택지를 확보한 충남아산FC는 후반기 수비 조직력을 한층 끌어올릴 수 있을 것으로 기대된다.

오랜만에 팀에 돌아온 황기욱은 “제가 팬분들을 마지막으로 뵌 게 2024년 승강 플레이오프 였을 텐데 군 생활을 하는 동안 팬분들이 정말 많이 그리웠고 그때의 기억을 안고 군 생활을 보냈다. 하루빨리 팬분들을 다시 만나 뵙고 싶다. 제 역량과 기량을 모두 쏟아붓고 죽기 살기로 뛰겠다”고 밝혔다.

박한근은 “1년 9개월이라는 시간이 지났는데 무사히 돌아올 수 있어 기쁘다. 남은 경기 동안 팀의 승리에 보탬이 될 수 있도록 빠르게 적응하고 팬분들 앞에 설 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 전했다.