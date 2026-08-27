[오피셜] 초대박! 韓 미래 이끌 '08년생 슈퍼 루키' 김도연, 바이에른 뮌헨 전격 이적…"새로운 도전 설렌다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 대한민국 축구계에 또 한 명의 '슈퍼 루키'가 탄생했다. 김도연(18)이 대전하나시티즌을 떠나 바이에른 뮌헨에서 새로운 도전에 나선다.

뮌헨은 27일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 김도연 영입을 발표했다. 김도연은 우선 뮌헨 리저브 팀인 II 팀에 합류해 레기오날리가 바이에른(독일 4부 리그)에서 활약할 예정이다.

2008년생인 김도연은 주로 레프트백을 소화하는 자원으로, 지난 4월 대전과 준프로 계약을 체결하며 이름을 알렸다. 왕성한 활동량을 바탕으로 공수에서 활력을 불어넣을 수 있다는 평가다. 왼발을 활용한 킥에도 강점을 지녔다.

대한민국 연령별 국가대표팀에도 꾸준히 소집됐다. 최근에는 2025 아시아축구연맹(AFC) U17 아시안컵, 2025 국제축구연맹(FIFA) U17 월드컵 등에 출전하며 풍부한 국제 무대 경험을 쌓았다.

비록 올 시즌 프로 데뷔에는 이르지 못했지만, 가능성을 눈여겨본 뮌헨의 레이더에 포착돼 유럽 무대에 도전장을 내밀게 됐다. 뮌헨 II 팀에는 과거 정우영(1. FC 우니온 베를린)과 이현주(아로카)가 몸담은 바 있다.

미하엘 비징어 바이에른 캄푸스(뮌헨 유소년 팀) 스포츠 디렉터 겸 유소년 개발 책임자는 "김도연은 일정 기간 팀에서 테스트 선수로 훈련했고, 그 과정에서 좋은 인상을 남겼다. 지난 몇 년간 여러 한국 출신 선수가 그랬듯, 그 역시 뮌헨에서 한 단계 성장할 수 있을 것으로 확신한다"고 밝혔다.

대전에 따르면 이번 이적은 하나금융그룹의 구단 인수 이후 배준호(스토크 시티)와 윤도영(1. FC 마그데부르크)에 이은 세 번째 유럽 진출로, 대전 유소년 시스템의 우수성을 입증한 뜻깊은 성과다.

김도연은 "새로운 환경에서 도전을 하게 돼 설렌다. 비록 짧은 기간이었지만, 대전과 함께한 시간은 매우 값지고 행복했다"며 "황선홍 감독님을 비롯한 코치진과 지원스태프에도 감사드린다. 멀리서도 항상 대전을 응원하겠다"고 전했다.