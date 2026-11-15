[오피셜] 첼시 떠나 PL 정상급 공격수로 '우뚝'…10월에만 4골 터뜨린 잭슨, 생애 첫 이달의 선수상 수상

[골닷컴] 배웅기 기자 = 니콜라 잭슨(25·애스턴 빌라)이 생애 첫 프리미어리그(PL) 이달의 선수상을 수상했다.

PL은 13일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "잭슨이 10월 이달의 선수로 선정됐다"며 "빌라 선수가 해당 상을 수상한 것은 2015년 4월 크리스티안 벤테케(알와흐다) 이후 처음이다. 세네갈 선수로는 역대 네 번째이며 2019년 11월 사디오 마네(알나스르) 이후 첫 수상"이라고 발표했다.

잭슨은 투표에서 이바니우송(본머스), 에즈리 콘사, 데클란 라이스(이상 아스널), 잭 루도니(코번트리 시티), 얀 폴 판헤커(토트넘 홋스퍼), 바르트 페르브뤼헌, 루카 부슈코비치(브라이턴 앤 호브 앨비언) 등을 제치고 수상의 영예를 안았다.

앞서 잭슨은 지난달 10일 브렌트퍼드전(2-2 무승부)에서 동점골을 터뜨린 데 이어 24일 맨체스터 시티전에서 멀티골을 폭발하며 빌라의 2-1 신승을 이끌었다. 1일 풀럼전(1-1 무승부)에서도 문전에서 침착한 마무리를 선보이며 선제골을 만들어 냈다.

잭슨의 활약은 지난달에만 국한되지 않는다. 그는 올 시즌 14경기에 나서 9골 1도움을 뽑아내며 빌라의 약진에 큰 힘을 보태고 있다. PL에서는 9경기 6골로 엘링 홀란(맨시티·10경기 9골)과 알렉산더 이삭(리버풀·9경기 7골)에 이은 득점 3위를 마크하고 있다.

2001년생인 잭슨은 2023년 여름 비야레알을 떠나 첼시 유니폼을 입으며 PL 무대에 발을 내디뎠다. 통산 81경기 30골 12도움을 기록하며 공격 포인트 측면에서는 준수한 활약을 보였지만 약점으로 꼽히던 기복을 줄이는 데 실패했고, 결국 지난해 여름 바이에른 뮌헨으로 임대 이적하며 첼시 생활을 청산했다.

뮌헨에서 34경기 11골 4도움을 올리며 부활의 신호탄을 쏘아 올린 잭슨은 올여름 임대 복귀 후 빌라로 이적했고, 곧바로 주전을 꿰차며 득점 행진을 이어가고 있다. 5,550만 유로(약 820억 원)라는 거액의 이적료가 아깝지 않은 활약에 우나이 에메리 빌라 감독 역시 반색을 표하고 있다. 첼시를 떠나 PL 정상급 공격수로 우뚝 선 잭슨이 모처럼의 좋은 흐름을 유지할 수 있을지 지켜볼 일이다.