[오피셜] 챔스 무대 누비는 한국인 MF 탄생! '월드컵 영웅' 황인범, FC포르투 입단...등번호 16번

[골닷컴] 김형중 기자 = 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 무대를 누비는 한국인 미드필더가 탄생했다. '월드컵 영웅' 황인범(30)이 네덜란드를 떠나 포르투갈 최고 명문 FC포르투에 입단했다.





포르투 구단은 21일(한국시간) 공식 채널을 통해 황인범 영입 소식을 발표했다. 네덜란드 페예노르트에서 뛰던 황인범은 2026/27시즌부터 무대를 옮겨 포르투갈 리그에서 활약하게 되었다. 이적료는 450만 유로(약 76억 원)으로 알려졌고 계약기간은 2029년 6월 말까지다.





2018년 K리그 대전시티즌에서 프로에 데뷔한 황인범은 미국 메이저리그사커(MLS)의 벤쿠버 화이트캡스를 거쳐 러시아 루빈 카잔으로 옮기며 유럽 무대에 입성했다. 2022년 러시아 전쟁으로 인해 약 4개월 간 K리그1 FC서울에 몸담기도 했던 황인범은 그리스 올림피아코스와 세르비아 츠르베나 즈베즈다에서도 활약했다. 이어 페예노르트를 거쳐 포르투갈 명문 포르투에 둥지를 틀었다.





유럽 최고 무대 챔피언스리그도 경험했다. 즈베즈다와 페예노르트 시절 챔피언스리그에 출전해 13경기를 뛰었다. 즈베즈다에서 뛰던 2023년 12월에는 프리미어리그 최강 맨체스터 시티를 상대로 1골 1도움을 올리는 활약도 한 바 있다.





30세에 접어들며 전성기를 보내고 있는 황인범은 프로 데뷔 후 8년 반 동안 총 337경기를 뛰었다. 41골 50도움을 기록하며 전천후 중앙 미드필더로 발전했다. 국가대표 유니폼을 입고 A매치에서도 76경기에 나서 7골 6도움을 기록했다.





포르투는 포르투갈 프리메이라 리가에서 총 31번 우승은 전통의 강호다. 지난 시즌에도 우승을 차지하며 새 시즌 챔피언스리그 무대를 밟는다. 챔피언스리그에서는 1986/87 시즌과 2003/04 시즌에 우승컵을 들어올리며 유럽을 제패하기도 했다. 유로파리그 우승도 2회 있다.





중원 보강을 원하던 포르투의 레이더망에 2026 북중미 월드컵에서 맹활약한 황인범이 포착되었다. 황인범은 월드컵 조별리그 1차전 체코전에서 1골 1도움을 기록하며 대한민국의 첫 승을 이끌었다. 이탈리아 출신 37세의 프란세스코 파리올리 감독이 전력 보강 차원에서 황인범을 점찍었고, 중원에서 가브리 베이가(24)와 빅토르 프로홀트(20) 등과 호흡을 맞출 전망이다.





황인범은 구단과 인터뷰에서 "아버지가 매주 주말에 축구를 하셔서 저를 데리고 가셨다. 어릴 때 어떻게 공을 차는지도 몰랐지만 그냥 차곤 했다. 그러면서 축구와 사랑에 빠졌다"라고 말했다. 자신의 축구 우상을 박지성이라고 밝힌 황인범은 지금까지 뛰어본 경기장 중 가장 인상적인 곳에 대한 질문에는 포르투의 홈 구장 이스타디우 드 드라강을 꼽았다. 그는 "이 경기장이 제일 인상적인 곳이 될 것"이라면서도 "뛰어본 경기장 중에는 2022 카타르 월드컵의 에듀케이션 시티 스타디움"이라고 말했다. 황인범은 에듀케이션 시티 스타디움에서 대한민국의 16강 진출을 이끈 바 있다.





또 그는 "포르투라는 도시가 한국에서도 예쁘고 로맨틱한 도시로 유명하다. 앞으로는 축구로도 유명해질 수 있도록 많이 노력하겠다. 많은 분들이 찾아와 응원해 주시면 좋겠다. 더 열심히 해서 좋은 모습 보이도록 노력하겠다"라고 각오를 밝혔다.