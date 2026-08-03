[오피셜] 지난 시즌 토트넘서 고작 1골에 그친 佛 국가대표 출신 공격수, 유벤투스행…이적료 886억·5년 계약

랑달 콜로 무아니(27·프랑스)가 유벤투스로 이적했다.

유벤투스는 3일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 콜로 무아니 영입을 발표했다. 계약기간은 5년이고, 이적료는 고정 3800만 유로(약 633억 원)에 추가 보너스 옵션 1520만 유로(약 253억 원)가 더해져 최대 5320만 유로(약 886억 원)다. 콜로 무아니는 등번호 9번을 달고 뛴다.

이로써 콜로 무아니는 1년 반 만에 다시 좋은 기억이 있는 유벤투스에 합류하게 됐다. 콜로 무아니는 지난해 1월 파리 생제르맹(PSG) 소속일 당시 루이스 엔리케 감독으로부터 철저히 외면당하자 출전 기회를 찾아 나선 끝에 유벤투스로 임대 이적해 모든 대회 통틀어 22경기 동안 10골(3도움)을 기록했다.

콜로 무아니는 이후 “유벤투스에 와서 매우 행복하다”고 소감을 밝히면서 완전 이적해 동행을 계속 이어가길 원하는 바람을 밝혔다. 다만 유벤투스가 PSG와 이적료 협상 과정에서 끝내 간극을 좁히지 못해 결렬되면서 PSG로 임대 복귀한 후 그해 8월 공격진 보강을 계획하던 토트넘의 러브콜을 임대 이적했다.

다만 토트넘에서는 실망스러웠다. 실제 공식전 기준 41경기에서 5골(4도움)에 그쳤다. 특히 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 30경기에 출전해 고작 1골(1도움)밖에 넣지 못하면서 제 몫을 다하지 못했다. 이에 콜로 무아니는 ‘역대 최악의 임대생’ 오명을 쓰는 등 비판을 받았다.

콜로 무아니는 연계 플레이와 오프 더 볼 움직임이 뛰어난 데다, 속도가 빠르고 민첩한 공격수다. 이러한 장점을 바탕으로 위협적인 기회를 만들어내는 데 능한 그는 공격포인트를 양산하는 데도 탁월하다. 또 최전방과 측면 가리지 않고 뛸 수 있는 다재다능함을 갖췄다.

지난 2016년 낭트에서 프로에 데뷔한 콜로 무아니는 이후 US 불로뉴와 아인트라흐트 프랑크푸르트, PSG, 유벤투스, 토트넘에서 커리어를 이어왔다. 또 프랑스 국가대표로 출신이기도 하다. 지난 2022년 데뷔한 이래 A매치 통산 32경기 동안 9골(4도움)을 터뜨렸다. 이 기간 2022 카타르 월드컵에도 참가했다.