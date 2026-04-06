[오피셜] 준프로 계약 체결하더니 K리그 새 역사까지 썼다…‘16세 8개월 17일’ 박성현, 승강제 나뉜 후 최연소 출전 달성

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 광주FC가 기대하는 유망주 박성현이 준프로 계약을 체결하면서 구단 역대 최연소 입단 기록을 작성한 지 불과 이틀 만에 그라운드를 밟으면서 K리그 최연소 출전 기록을 새롭게 썼다.

박성현은 지난 4일 강릉하이원아레나에서 펼쳐진 하나은행 K리그1 2026 6라운드 강원FC와 원정경기에서 교체 출전했다. 이날 기준으로 했을 때 16세 8개월 17일의 나이로 그라운드를 밟은 그는 구단 역대 최연소 출전 기록이자, 2012년 승강제 도입 이후 K리그1과 K리그2를 통틀어 최연소 출전 기록을 세웠다.

한국프로축구연맹에 따르면 종전 K리그 최연소 출전 기록은 안주완(서울 이랜드FC)이 세운 16세 11개월 7일이다. K리그1 기준 최연소 출전 기록은 김윤호(광주FC)가 기록한 17세 4개월 17일이다. K리그 통산 최연소 출전 기록은 한동원(당시 안양 LG)으로 16세 25일이다.

현재 금호고 2학년에 재학 중인 박성현은 축구 유망주 발굴 프로그램 ‘골든일레븐2’에 출연해 최종 11인에 선정되는 등 어린 시절부터 두각을 나타낸 유망주다. 이후 꾸준한 성장세를 이어오며 구단 내 기대주로 자리매김했다.

주포지션은 공격형 미드필더로, 감각적인 볼터치와 과감한 드리블 능력을 갖춘 그는 좁은 공간에서도 탈압박과 전진이 가능한 플레이를 통해 창의적인 공격 전개를 이끌 수 있는 자원으로 평가받고 있다.

올해 금호고로 이적한 박성현은 등록 금지 징계로 인해 금호고에서 경기에 출전하지 못했으나 가능성을 인정받아 2차 남해 동계 전지훈련부터 프로 선수단에 합류해 꾸준히 훈련을 소화하며 경쟁에서도 밀리지 않는 모습을 보였다.

이후 아마추어 선수 등록 기간에 따라 구단의 등록 금지 징계가 종료되면서 금호고 정식 등록을 완료했으며, 기량을 인정받고, 또 잠재력을 높이 평가받은 그는 지난 2일 준프로 계약을 체결했다. 준프로 계약은 구단 산하 유소년 소속 선수를 대상으로 체결 가능한 계약 형태로, 아마추어 신분을 유지한 채 K리그 공식 경기에 출전할 수 있는 제도다.

당시 그는 “준프로 계약이라는 좋은 기회를 주신 구단에 감사하고 기대에 걸맞은 선수가 되기 위해 최선을 다하겠다”며 “막내답게 패기 있는 모습을 보여드리고, 하루 빨리 경기에 출전할 수 있도록 준비하겠다”고 포부를 밝힌 그는 그로부터 이틀 뒤 프로 데뷔전을 치르면서 K리그 최연소 출전 기록을 새롭게 작성했다.