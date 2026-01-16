[오피셜] 제주SK, '특급 유망주' 최병욱·김준하와 재계약…"유스 출신이라는 책임감과 자부심 갖고 있어"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 제주SK FC가 유소년팀에서 프로까지 함께 성장한 듀오 최병욱(20), 김준하(20)와 동행을 이어간다.

제주SK가 지난 시즌 거둔 최고의 수확은 최병욱과 김준하의 발견이었다. 최병욱과 김준하는 제주SK 유소년팀과 숭실대에서도 한솥밥을 먹은 동갑내기 절친으로 지난 시즌 U-22 카드로 맹활약했다.

최병욱은 K리그1 28경기 1도움을 뽑아내며 가능성을 입증했고, 김준하는 31경기 3골 1도움을 폭발하며 베스트11에도 두 차례 이름을 올렸다.

대한민국 연령별 국가대표팀에서도 존재감을 드러냈다. 비록 김준하는 개막을 앞두고 부상으로 낙마했지만 두 선수 모두 지난해 2025 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵 대표팀에 승선했다.

최병욱은 "제주SK라는 팀이 있었기 때문에 프로로 성장하고 U-20 월드컵에도 출전할 수 있었다. 지난해 득점이 없었고, 공격포인트도 적어 아쉬웠다. 올해는 재계약이라는 큰 선물을 받은 만큼 더 노력해 팀에 기여할 수 있는 선수가 되겠다"고 말했다.

김준하는 "유소년팀 출신이라는 책임감과 자부심을 갖고 온 힘을 다해 뛰고 있다. 재계약이라는 신뢰에 부응하기 위해 더 발전하는 선수가 되겠다"고 전했다.