[오피셜] 정몽규 대한축구협회장 사임서 제출... 하루빨리 정상화 시키기 위해

[골닷컴] 김형중 기자 = 대한축구협회 정몽규 회장이 사임서를 제출했다.





정몽규 회장은 6일 오전 천안 코리아풋볼파크에서 부회장 및 이사들이 참석한 가운데 마지막 임원회의를 개최한 후 사임했다. 이로써 지난 2013년 1월 28일 제52대 대한축구협회장에 당선된 이후 4선을 역임한 정몽규 회장은 만 13년 5개월여 만에 한국축구 수장직에서 물러났다.





정몽규 회장은 대한축구협회가 전한 인사말을 통해 "대한민국 축구를 향해 보내주신 뜨거운 사랑과 질책 모두 머리 숙여 감사드린다. 대한축구협회장이라는 중책을 맡는 동안 대한민국 축구의 발전과 영광만을 바라보며 달렸다. 때로는 기대에 부응했고, 때로는 깊은 실망을 안겨드리기도 했다. 이제 열성적인 축구팬으로 돌아가 한국 축구를 응원하겠다. 대한민국 축구는 언제나 그랬듯, 수많은 시련을 넘어 다시 한 번 높이 비상할 것이라 확신한다"라고 말했다.





정몽규 회장은 지난 5월 이미 자신의 자진 사임을 예고한 바 있다. 당시 정몽규 회장은 영상을 통해 사임 소식을 전했고, 월드컵 이후 물러나겠다는 입장을 공식 발표했다. 당초 2026 북중미 월드컵 폐막 이후 사임할 것으로 예상됐던 정몽규 회장은 현재 대한축구협회를 둘러싼 상황을 하루빨리 정상화 시키기 위해서는 사퇴를 앞당기는 것이 낫다는 판단을 한 것으로 알려졌다.





대한축구협회는 정관 제23조에 따라 부회장 중 한 명이 대한체육회의 인준을 받아 회장 직무를 대행할 예정이다. 또 직무 대행을 중심으로 후임 회장 선거 과정을 차질 없이 공정하게 준비해 나갈 계획이다. 선거는 회장 사임일 기준 60일 이내 치러져야 한다.





다음은 정몽규 회장의 인사말 전문이다.





대한축구협회장직을 내려놓으며 여러분께 드리는 마지막 인사입니다.





국민 여러분, 그리고 축구인 여러분.





그동안 대한민국 축구를 향해 보내주신 뜨거운 사랑과 질책 모두 머리 숙여 감사드립니다.





대한축구협회장이라는 중책을 맡는 동안, 대한민국 축구의 발전과 영광만을 바라보며 달렸습니다. 때로는 기대에 부응했고, 때로는 깊은 실망을 안겨드리기도 했습니다.





모든 영광과 성과는 선수들과 팬 여러분 덕분이며, 모든 부족함과 과오는 오롯이 저의 책임입니다.





이제 저는 회장직에서 물러나, 한 명의 열성적인 축구팬으로 돌아가 한국 축구를 응원하겠습니다. 대한민국 축구는 언제나 그랬듯, 수많은 시련을 넘어 다시 한 번 높이 비상할 것이라 확신합니다.





그간의 과분한 성원에 진심으로 감사드립니다.





2026년 7월 6일

정몽규 드림