[오피셜] 임대 신화 쓴 '韓 차세대 스타' 김민수, 이적설 끝 마침내 지로나서 증명할 기회 얻었다…"1군에 정식 합류"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 김민수(20)가 새로운 시즌을 앞두고 지로나 1군으로 승격했다.

지로나는 13일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "하스틴 가르시아와 김민수가 1군 명단에 이름을 올렸다"며 "두 선수는 키케 알바레스 감독이 이끄는 1군에 정식으로 합류한다"고 전했다.

김민수가 지로나 유니폼을 입고 프로 데뷔한 지 2년 만에 1군에 합류한다. 김민수는 지난해 여름 안도라로 임대 이적해 곧바로 주전을 꿰찼고, 지난 시즌 40경기에 나서 6골 4도움을 올리며 두각을 나타냈다.

스페인 매체 '에스타디오 데포르티보'는 김민수의 안도라 임대 초기 "김민수는 제라르 피케 구단주와 이바이 고메스 (전) 감독이 이끄는 안도라 최고의 영입 중 한 명"이라며 "김민수는 피케의 요청으로 지로나에서 임대 영입됐고, 최상위 리그에서 뛸 수 있는 기량임을 입증했다"고 조명한 바 있다.

이러한 활약을 바탕으로 김민수는 올여름 많은 구단의 관심을 받았다. 복수의 현지 매체에 따르면 웨스트햄 유나이티드, 데포르티보 알라베스, UD 알메리아 등이 김민수에게 관심을 보였다. 김민수는 지난달 23일 스페인 올로트의 에스타디 무니시팔 드 올로트에서 열린 UE 올로트와 프리시즌 친선경기(3-1 승리) 후 인터뷰에서 "지로나에 잔류할 생각이 있지만, 더 나은 제안이 있다면 고려할 의향이 있다"며 이적 가능성을 시사했다.

다만 지금으로서는 이변이 없다면 지로나와 동행을 이어갈 전망이다. 지로나가 속한 라리가 2는 1군 명단에 비유럽연합(Non-EU) 자원을 최대 2명 등록할 수 있다. 김민수의 1군 등록은 사실상 주전으로 기용하겠다는 지로나의 뜻으로 풀이된다.

김민수는 2일 스페인 지로나의 에스타디 무니시팔 데 몬틸리비에서 치러진 아스널과 프리시즌 친선경기(1-4 패)에서도 눈에 띄는 경기력을 보여 화제가 됐다. 이날 4-3-3 포메이션의 왼쪽 윙어로 선발 출전한 김민수는 후반 5분 예리한 코너킥으로 아르나우 마르티네스의 헤더 골을 도우는가 하면 후반 12분 아스널 수비진을 상대로 저돌적인 드리블을 선보여 감탄을 자아냈다.

당시 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 김민수는 1도움을 비롯해 패스 성공률 100%(18/18), 볼 터치 31회, 지상 경합 성공 3회, 공격 지역 패스 2회, 슈팅 1회(유효 슈팅 1회), 드리블 성공 1회, 크로스 성공 1회 등을 기록했다. 평점은 7.5로 지로나 선수 가운데 1위였다.