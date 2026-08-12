[오피셜] 이적한 지 닷새 만에 치른 데뷔전서 ‘미친 활약상’ 이한범, 최우수선수 이어 라운드 베스트11 선정 영예

데뷔전부터 강렬한 인상을 남기면서 MOM(최우수선수)으로 선정됐던 국가대표 센터백 이한범(24·클럽 브뤼헤)이 Team of the Week(라운드 베스트11)에도 이름을 올렸다.

이한범은 11일(한국시간) 벨기에 주필러 프로리그 사무국이 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 발표한 1라운드 라운드 베스트11에 이름을 올렸다. 12포인트를 얻은 이한범은 스리백의 중앙에 자리했다. 그를 중심으로 좌우에 각각 케빈 반 덴 케르크호프(로얄 샤를루아)와 티아구 아라우주(헨트)가 위치했다.

앞서 이한범은 지난 8일 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이덜 스타디온에서 열린 코르트레이크와 2026~2027시즌 주필러 프로리그 1라운드 홈경기에서 선발 출전했다. 지난 3일 미트윌란을 떠나 클럽 브뤼헤로 이적한 지 불과 5일 만의 데뷔전이었다.

아직 적응이 끝나지도 않은 채 데뷔전이었던 데다, 동료들과 손발을 맞출 시간도 부족했던 것을 고려하면 긴장감과 압박감이 컸을 법도 했으나 이한범은 이미 클럽 브뤼헤에서 2~3년은 뛴 것처럼 편안하게 플레이하며 큰 실수 없이 안정적으로 활약했다. 특히 몸을 사리지 않은 육탄 방어를 연달아 선보이며 자신을 확실하게 각인시켰다.

실제 축구 통계 전문 매체 풋몹에 따르면 패스 성공률 95%(122/128회), 지상볼 경합 80%(4/5회)과 공중볼 경합 80%(8/10회), 태클 3회, 슛 블록 2회, 클리어링 8회, 볼 리커버리 7회 등을 기록했다. 이에 최고 평점인 8.6점을 받았다. 골을 넣은 선수나 도움을 기록한 선수들보다 높은 평점을 받았다는 건 그만큼 이한범의 존재감이 남달랐다고 해석할 수 있었다.

결국 이 같은 빼어난 활약상에 반한 클럽 브뤼헤 팬들은 ‘리, 리, 리(Lee, Lee, Lee)’를 외치면서 이한범에게 박수갈채를 보냈고, 이반레코 감독은 “이보다 더 멋진 데뷔전은 없을 것”이라고 극찬했다. 그리고 주필러 프로리그 사무국도 이한범의 눈부신 퍼포먼스를 인정하면서 최우수선수로 선정한 데에 이어 라운드 베스트11에 뽑았다.

한편, 이한범은 당시 “데뷔전을 치렀는데 마치 집에 온 것처럼 편안한 느낌을 받았다. 클럽 브뤼헤 팬들이 벌써 제 이름을 불러줘서 정말 기쁘고 감사하다”고 소감을 밝힌 후 “저는 침착하게 플레이하고, 또 공중볼 경합과 헤딩, 그리고 발밑 기술이 장점”이라고 장점을 어필했다. 이어 “계속 발전하면서 경기력을 끌어올리고 승리를 위해 노력하겠다”고 각오를 다졌다.