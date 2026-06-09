[오피셜] 이적시장 마지막 날 외국인 선수로 전력 보강! FC안양, 스웨덴 출신 다용도 미드필더 라파엘 영입

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그1 FC안양이 스웨덴 출신 미드필더 라파엘을 영입하며 전력 보강에 나섰다. 현재 등록 기간 내 정상적으로 라파엘의 국제 이적을 진행 중이며 행정 절차가 마무리되는 대로 선수 등록이 이뤄질 예정이다.

스웨덴 에레브레 출신의 라파엘은 유소년 시절 브라게스 IF와 산드비켄스 IF(이상 스웨덴)에서 성장했으며, 2014년 산드비켄스 IF에서 프로 무대에 데뷔했다. 이후 보훔(독일)으로 임대됐고, IFK 베르나모(스웨덴)를 거치며 꾸준히 출전 기회를 확보하며 경험을 쌓았다.

2019년부터는 칼마르 FF에서 수비와 미드필드를 오가는 전천후 자원으로 성장했다. 이후 AFC 에스킬스투나, 에레브레 IF(이상 스웨덴), ZED FC(이집트), IK 오데볼드(스웨덴) 등에서 커리어를 이어가며 활약하다가 이적시장 막바지에 안양 유니폼을 입게 됐다.

라파엘은 스웨덴 16세 이하(U-16)부터 19세 이하(U-19)까지 연령별 국가대표도 두루 거쳤다. 이후 부모님의 국적을 선택하면서 르완다 성인 국가대표로 발탁됐다. 2021년 A매치 데뷔를 했으며, 현재까지 A매치 10경기에 출전했다.

라파엘은 180cm·77kg의 체격을 갖춘 왼발잡이 자원이다. 주 포지션은 미드필더지만 왼쪽 윙어와 풀백까지 소화 가능한 멀티 플레이어로, 팀 전술에 따라 다양한 역할 수행이 가능한 것이 큰 강점이다. 그는 “안양에 합류하게 돼 기쁘다. 팀이 원하는 역할을 빠르게 이해하고, 경기장에서 최선을 다해 팀의 목표 달성에 기여하겠다”고 입단 소감을 전했다.