[오피셜] 이럴수가! 홍명보호 악재 겹쳤다... ‘스리백 윙백 희망’ 혼혈 옌스 카스트로프 발목 염좌로 소집해제

[골닷컴, 오스트리아 빈] 김형중 기자 = 코트디부아르에 충격적인 대패를 당한 홍명보호에 악재가 겹쳤다. 윙백 포지션 점검을 위해 소집했던 ‘독일파’ 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 부상으로 중도하차한다.





대한축구협회는 29일 오후(현지시각) 카스트로프의 소집해제 소식을 알렸다. 대표팀 합류 전 소속팀 경기에서 입은 발목 염좌 부상이 이유다.





협회는 “이번 소집 후 치료와 훈련을 반복하며 준비했던 카스트로프가 오스트리아전 출전도 어렵다고 판단했다”라고 전했다. 29일 오전 피지컬 코치와 의무 트레이너들이 최종 점검을 한 결과다. 이에 선수보호 차원에서 소집해제를 결정했다. 시간상 대체 발탁은 없고 카스트로프는 행정 절차만 마무리한 뒤 소속팀으로 복귀힌다.





애초 카스트로프는 이번 3월 A매치에서 중요도 높은 선수로 뽑혔기에 아쉬움이 크다. 지난 16일 코리아풋볼파크에서 열린 대표팀 명단 발표 기자회견에서 홍명보 감독은 “카스트로프를 윙백 포지션에서 실험하려고 한다. 소속팀에서 해당 포지션으로 경기를 뛰고 있다”라며 기대감을 표한 바 있다.





대표팀 합류 직전 치른 분데스리가 경기에서 멀티골을 폭발하며 공격적 재능도 뽐낸 터라 조기 소집해제는 홍명보 감독으로서 더욱 아쉬운 선택이었다. 하지만 선수보호가 우선이라는 판단이 결정의 배경이었다.





카스트로프의 중도하차로 오스트리아전 양쪽 윙백 자리에는 설영우, 김문환, 양현준, 엄지성이 경쟁을 이어간다. 다만 코트디부아르전에서 설영우 외에는 다소 불안한 모습을 선보였다. 김문환은 하프타임 교체아웃 되었고, 양현준은 세 번째 실점 빌미를 제공했다. 엄지성은 긴 시간을 부여받지 못했다.





홍명보 감독이 추구하는 스리백 전술의 완성도를 높이기 위해선 윙백 포지션이 중요하다. 오스트리아와 원정 경기에서 얼마나 개선된 모습이 나오는지에 따라 대표팀의 월드컵으로 향하는 발걸음이 가벼워질 수 있다.