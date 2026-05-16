[오피셜] 이기혁 깜짝 발탁 홍명보호 명단 발표! 손흥민, 이강인, 김민재 등 북중미 간다

[골닷컴] 김형중 기자 = 북중미 월드컵으로 향할 26명의 전사들이 결정됐다.





홍명보 감독은 16일 오후 4시 서울 광화문에 위치한 KT 웨스트 빌딩 온마당에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 나설 26명의 최종명단을 발표했다.





캡틴 손흥민을 비롯해 이강인, 김민재, 이재성 등 대표팀 핵심 멤버들이 예상대로 이름을 올렸다. 최근 발목 부상으로 정상 컨디션인 아닌 미드필더 황인범과 작은 부상으로 이번주 리그 경기에 결장했던 공격수 오현규도 북중미행을 확정했다.





골키퍼는 김승규와 조현우, 송범근이 뽑혔다. 지난 3월 A매치 소집과 차이가 없다. 김승규와 조현우의 주전 경쟁 속에 송범근이 기회를 노릴 것으로 보인다.





수비진은 부동의 센터백 김민재를 비롯해 조유민, 이한범, 김태현이 명단에 올랐다. 3월 친선경기에서 부상을 당한 김주성은 회복하지 못해 최종명단에서 탈락했다. 대신 강원FC에서 맹활약 중인 왼발잡이 이기혁이 선발됐다. 측면은 설영우, 이태석, 김문환이 이름을 올렸다.





미드필드진에는 앞서 언급한 황인범과 함께 백승호, 김진규, 이재성, 이강인, 황희찬, 양현준, 엄지성, 배준호도 본선 무대를 밟게 됐다. K리그 울산HD 에이스 이동경도 이름을 올렸다.





공격은 주장 손흥민과 조규성, 오현규로 구성됐다.





다음은 대한민국 대표팀 월드컵 최종명단.





-골키퍼(GK): 김승규(FC도쿄), 조현우(울산 HD), 송범근(전북현대)

-수비수(DF): 김민재(바이에른 뮌헨), 조유민(샤르자FC), 이한범(미트윌란), 김태현(가시마 앤틀러스), 설영우(FK 츠르베나 즈베즈다), 이기혁(강원FC), 이태석(FK 아우스트리아 빈), 김문환(대전하나시티즌), 박진섭(저장FC), 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐)

-미드필더(MF): 황인범(페예노르트), 백승호(버밍엄시티FC), 김진규(전북현대), 이재성(마인츠), 이강인(PSG), 황희찬(울버햄튼), 양현준(셀틱FC), 엄지성(스완지시티), 이동경(울산 HD), 배준호(스토크시티)

-공격수(FW): 손흥민(LAFC), 조규성(미트윌란), 오현규(베식타시)