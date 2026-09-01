[오피셜] 위기의 韓 축구 이끌 임시 사령탑에 스페인 출신 지략가 모레노 감독 선임…계약기간 오는 11월까지

위기의 한국 축구를 이끌 임시 사령탑으로 로베르토 모레노(48·스페인) 감독이 선임됐다.

대한축구협회는 1일 천안에 위치한 코리아풋볼파크에서 2026년도 제7차 이사회를 개최하고, 2026 북중미 월드컵 이후 공석인 축구대표팀 임시 사령탑으로 모레노 감독 선임을 승인했다. 총 6명의 코칭스태프가 합류하는 모레노 사단의 계약기간은 오는 11월 27일까지이며, 6경기 이후 평가를 통해 2027 사우디 아시안컵까지도 지휘봉을 잡을 수 있는 조건이 포함됐다.

모레노 감독은 잘 알려진 대로 2018년부터 2019년까지 스페인 수석코치 및 사령탑을 역임한 바 있으며, 2014년부터 2017년까지는 바르셀로나(스페인)의 수석코치를 역임했다. 비교적 젊은 나이임에도 명실상부 세계 최강 클럽과 축구대표팀을 이끈 경험과 뛰어난 데이터 활용 능력을 기반으로 한 전술 설계 및 상대 분석이 장점으로 꼽힌다. 가장 최근엔 FC 소치(러시아)를 이끌었다.

모레노 감독과 손발을 맞출 임시 코칭스태프는 각 분야의 전문가 총 5명으로 구성되었다. 에두아르도 도캄포 수석코치와 하신트 마그리냐 코치, 빅토르 브라보 데 소토 코치가 모레노 감독을 보좌한다. 또 하비에로 초카로 피지컬 코치와 니코 보쉬 골키퍼 코치가 합류한다. 전원 스페인 출신으로, 다양한 경험을 갖췄다.

축구협회가 공개채용 형태로 선발한 것은 이번이 최초다. 축구협회는 지난 7월 말 개최된 이사회를 통해 9월부터 11월까지 예정된 A매치 기간 6경기를 이끌 임시 사령탑 선임 절차를 대한체육회 규정에 따른 공개채용 방식으로 승인한 바 있다. 축구협회는 이에 따라 전력강화위원회 위원 일부와 외부 평가위원으로 평가위원회를 구성했다. 1차 서류 평가, 2차 온라인 면접에 이은 대면 미팅과 계약 조건 조율 과정을 통해 지난 주말 최종 협의를 마무리했다.

현영민 전력강화위원장은 “이번 임시 사령탑 선임은 절차적 정당성과 공정성에 대한 국민적 관심이 컸던 만큼, 대한체육회 기준에 맞춰 이를 준수하기 위해 상당한 노력을 기울였다”면서 “모레노 감독은 한국 축구에 대해 이미 높은 이해도를 갖추고 다양한 전술적 대안을 제시하는 등 열의가 인상 깊었다. 까다로운 과정을 통해 선임된 모레노 사단이 분위기 전환과 경기력 향상에 역할을 다해주길 기대한다”고 설명했다.