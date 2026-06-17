[오피셜] 월드컵 첫 경기 하루 앞두고 공식발표 나왔다…‘FA’ 베르나르두 실바, 레알 마드리드 입단 ‘2년 계약’

2026 북중미 월드컵에 참가 중인 베르나르두 실바(31·포르투갈) 세계적인 명문 레알 마드리드(스페인)로 이적했다.

레알 마드리드는 17일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 “베르나르두 실바는 2028년 6월까지 계약을 맺었다”고 발표했다. 현지 보도를 종합하면 커리어 처음으로 스페인 라리가에서 뛰게 된 베르나르두 실바는 맨체스터 시티(잉글랜드)와 계약이 만료되면서 자유계약선수(FA) 신분인 터라 별도의 이적료는 발생하지 않았다.

공교롭게도 이번 베르나르두 실바의 레알 마드리드행 공식발표는 그의 북중미 월드컵 첫 경기를 앞둔 시점에서 나왔다. 포르투갈은 18일 미국 텍사스주 휴스턴의 휴스턴 스타디움에서 콩고민주공화국과 조별리그 K조 1차전을 치를 예정이다.

베르나르두 실바는 최근 레알 마드리드 사령탑으로 부임, 무려 13년 만에 다시 돌아온 조제 모리뉴 감독의 적극적인 요청 속에 이뤄진 영입이다. 대대적인 스쿼드 개편 작업에 한창인 모리뉴 감독은 경험이 풍부하면서도 다양한 포지션에서 활용할 수 있는 미드필더를 데려오길 희망하면서 베르나르두 실바를 강력하게 원했다.

실제 베르나르두 실바는 어느 포지션에 갖다 놔도 항상 제 역할을 완벽하게 수행할 수 있는 다용도 미드필더로 평가받는다. 공격형 미드필더부터 중앙과 측면 미드필더 모두 소화할 수 있고, 때에 따라선 홀딩 미드필더 위치도 볼 수 있다. 심지어 윙백과 ‘제로톱(가짜 9번 공격수)’도 가능하다.

레알 마드리드는 이에 발 빠르게 움직였고, 마찬가지로 베르나르두 실바를 영입하기 위해 접촉하던 바르셀로나와 아틀레티코(AT) 마드리드를 제치고 36시간 만에 계약서 서명 작업까지 일사천리로 마쳤다. 베르나르두 실바는 북중미 월드컵 이후에 공식적으로 레알 마드리드에 합류할 예정이다.

한편, 지난 두 시즌 연속 ‘무관’에 그치면서 자존심을 구긴 레알 마드리드는 올여름 모리뉴 감독 선임을 비롯해 마크 쿠쿠렐라와 베르나르두 실바를 영입하면서 제대로 이를 갈았다. 조만간 이미 모든 합의를 끝낸 이브라히마 코나테와 덴젤 덤프리스 영입도 공식발표할 예정이다.