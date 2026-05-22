[오피셜] 월드컵 앞둔 홍명보호 대박 터졌다! '부동의 주전' 설영우, 세르비아 리그 베스트 11 선정…2년 연속 쾌거

[골닷컴] 배웅기 기자 = 설영우(27·FK 츠르베나 즈베즈다)의 주가가 날이 갈수록 치솟고 있다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 한 달 앞둔 홍명보호에도 호재다.

세르비아 수페르리가는 20일(한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "설영우가 2025/26 세르비아 수페르리가 최고의 라이트백으로 선정됐다"고 발표했다.

지난 시즌에 이어 두 시즌 연속 선정이다. 2024년 여름 울산 HD를 떠나 즈베즈다에 둥지를 튼 설영우는 입단 첫 시즌(2024/25) 43경기 6골 8도움을 뽑아내며 팀의 더블(2관왕)에 이바지했고, 당시 레프트백으로 베스트 11에 이름을 올렸다.

올 시즌에는 50경기에 나서 2골 7도움을 올리며 활약을 이어갔다. 선발로 꾸준히 출전하며 공수에서 안정적인 경기력을 보였고, 즈베즈다가 또 한 번 세르비아 수페르리가와 세르비아컵을 제패하는 과정에서도 핵심적인 역할을 했다.

즈베즈다에서는 설영우를 비롯해 나이르 티크니지안(27), 바실리예 코스토프(18), 라데 크루니치(32), 알렉산다르 카타이(35), 제이 에넴(23) 등 무려 6명이 베스트 11에 포함됐다.

이 밖에는 발샤 포포비치(25·OFK 베오그라드), 니콜라 시미치(19·FK 파르티잔), 미르코 밀리키치(24), 실베스터 재스퍼(24·이상 FK 젤레즈니차르 판체보), 라자르 란젤로비치(28·FK 보이보디나)가 수상의 영예를 안았다.