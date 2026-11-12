[오피셜] 울산 HD, ‘진정한 레전드’ 김현석 감독과 아름다운 이별

[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD가 2026시즌 후 레전드 김현석 감독과 동행의 마침표를 찍는다.

울산은 12일 “미스터 울산 김현석 감독이 올 시즌을 마지막으로 지휘봉을 내려놓으며 팀과 아름다운 이별을 맞이한다”고 밝혔다.

구단에 따르면 지난 시즌 흔들리던 팀을 맡아 성공적으로 정상 궤도에 올려놓은 김현석 감독과 상호 합의하에 계약을 연장하지 않기로 했다. 이는 위기 수습이라는 감독의 임무를 다한 후 팀의 새로운 장기 비전과 체질 개선을 위해 상호 합의 하에 내린 결단이다.

김현석 감독은 울산 팬들에게 영원한 '레전드'이자 위기마다 팀을 구하는 '구원자'로 각인돼 있다. 1999년 시즌 종료 후 일본 J리그 베르디 가와사키로 이적해 16골을 터뜨리며 맹활약했던 그는 친정팀 울산이 2000년 최하위로 추락하자 구단의 간곡한 복귀 요청을 흔쾌히 수락했다. 2001시즌 복귀한 그는 팀 내 득점 2위(6골), 도움 1위(5도움)를 기록하며 친정팀의 극적인 반등을 이끌었고, 이후 2002·2003년 고참으로서 팀을 상위권으로 올려놓은 뒤 축구화를 벗었다.

20여 년이 흐른 지금, 감독으로서의 행보와 완벽하게 오버랩된다. 극심한 부침을 겪으며 흔들리던 지난해 겨울, 김현석 감독은 제14대 사령탑으로 전격 부임하며 또다시 친정팀의 부름에 응답했다. 취임 당시 “어려운 과정도 있겠지만 신뢰와 존중을 바탕으로 힘을 합쳐 시즌 끝날 때 웃자”던 그의 약속은 현실이 되어가고 있다. 특유의 소통 리더십과 끈끈한 결속력을 바탕으로 빠르게 팀을 수습했고, 단숨에 팀 순위를 2위까지 끌어올렸다. 특히 구단 레전드 스트라이커 출신답게 유효 슈팅과 득점 전환율, 키 패스 등 주요 공격 지표를 지난 시즌 대비 눈에 띄게 향상시키는 등 괄목할 만한 성과를 내며 다시 한번 울산을 순항의 궤도에 올려놓았다.

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그러나 구단과 김 감독은 현재의 안정보다, 미래를 위한 장기적인 체질 개선이 필요한 시점이라는 데 뜻을 같이했다. 이는 최근 현대 축구에서 팀이 위기에 처했을 때 구단을 가장 잘 아는 레전드가 소방수로 나서 안정을 되찾은 뒤, 그 튼튼한 기반위에서 구단이 장기적인 미래 비전과 새로운 축구 철학을 입혀 나가는 패러다임 전환의 과정과 궤를 같이한다.

울산 관계자는 "가장 힘든 시기에 아무런 조건 없이 팀을 맡아 헌신해 주신 김현석 감독에게 진심으로 감사드린다. 김현석 감독이 닦아놓으신 안정적인 기반 위에서 구단의 발전을 위한 장기적인 게임 모델 구축과 새로운 운영 구조를 만들기 위한 체질 개선에 돌입할 것"이라고 전했다.

비록 아름다운 이별이 예고됐지만, 김현석 감독과 동행은 당장 멈추지 않는다. 김 감독은 구단의 당면 목표인 아시아 무대 복귀를 완수하기 위해 이번 시즌이 끝날 때까지 변함없이 벤치를 지키며 팀을 이끌 예정이다.

김현석 감독은 “가장 흔들리던 시기에 부임해 매 경기 최선을 다했고, 팀이 다시 굳건하게 서는 모습을 보고 떠나게 되어 아쉬움보다는 울산이 예전의 영광을 완전히 되찾기를 바라는 마음이 훨씬 크다. 선수 시절에 이어 감독으로서 두 번째 복귀를 했을 때도, 언제나 변함없이 큰 응원으로 지지해 주신 처용전사 여러분께 진심으로 감사드린다"라고 인사를 건넸다.

선수와 감독으로 두 번이나 친정팀이 가장 필요로 할 때 헌신하고 누구보다 명예롭게 여정을 마무리하는 '미스터 울산'의 아름다운 작별은 울산 축구사에 또 하나의 진한 감동으로 남게 됐다.