[오피셜] 울산, 안양서 검증된 '특급 철마' 토마스 전격 영입…후반기 목표 향한 '승부수'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 울산 HD가 K리그 무대 검증을 마친 '만능 멀티 플레이어' 토마스(30)를 영입했다. K리그1, 코리아컵 등 올 시즌 후반기 일정을 앞둔 울산에 토마스의 합류는 수비진과 중원을 한층 더 탄탄하게 구축할 강력한 승부수가 될 전망이다.

네덜란드 출신의 토마스는 184cm, 78kg의 신체 조건을 갖춘 왼발잡이 자원이다. 2016년 SBV 피테서 유니폼을 입고 프로 데뷔한 토마스는 엑셀시오르 로테르담, SC 텔스타, 로다 JC 케르크라더 등에서 통산 150경기 이상을 소화하며 풍부한 경험을 쌓았다. 지난해 겨울 FC안양에 입단하며 K리그 무대에 첫발을 내디뎠고, 단숨에 K리그1 최정상급 자원으로 자리매김했다.

지난 시즌 토마스의 가치는 기록으로 증명됐다. K리그1 38경기 중 37경기에 나섰고, 필드 플레이어 중 가장 많은 출전 시간인 3,109분을 소화하는 활약을 선보였다. 특히 경기장 안팎에서 성실함과 책임감을 인정받아 외국인 선수임에도 안양 코치진과 선수단의 두터운 신뢰를 얻었다.

올 시즌 역시 베스트 러너(10라운드·12.4km)와 베스트 스피드(4라운드·33.6km/h) 부문 상위권에 이름을 올리며 K리그1 최고 수준의 에너지 레벨을 과시했다. 토마스는 왼발잡이 센터백으로서 정교한 빌드업 능력을 갖춘 것은 물론, 지구력과 속력을 겸비해 풀백과 수비형 미드필더까지 소화할 수 있다.

토마스는 "아시아 최고의 명문 구단 울산에 합류하게 돼 매우 영광"이라며 "2년 연속 상대로 울산과 맞붙어 보며 시간이 갈수록 더 견고해지고 강해지는 팀이라는 것을 몸소 느꼈다. 저 역시 팀에 확실히 힘을 보탤 수 있다는 확신이 들어 이적을 결심했다. 울산의 목표는 언제나 우승이라는 것을 잘 알고 있다. 이번 하계 전지훈련 동안 팀에 완벽히 적응해 후반기 목표 달성에 기여하겠다"고 전했다.

메디컬 테스트 등 입단 절차를 마친 토마스는 현재 경북 영덕에서 진행 중인 울산의 하계 전지훈련에 합류했다. 토마스는 내달 11일 전북현대와 하나은행 K리그1 2026 17라운드 홈 경기부터 울산의 푸른 유니폼을 입고 활약할 예정이다.