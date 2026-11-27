[골닷컴] 배웅기 기자 = 한국프로축구연맹이 하나은행 K리그 2026 3차 '팬 프렌들리 클럽상'과 '그린 스타디움상' 수상 구단을 선정했다. 평가 기준은 K리그1 27~38라운드와 K리그2 23~34라운드다.

팬 프렌들리 클럽상은 마케팅, 팬 서비스 등을 평가해 가장 팬 친화적인 활동을 펼친 구단에 수여하는 상으로 1차 심사위원회 평가(40%), 2차 그룹별 투표(기자단 40%·팬 20%) 점수를 더해 수상 구단을 결정한다.

그 결과 K리그1 팬 프렌들리 클럽상은 95.9점을 얻은 울산 HD가 차지했다. 울산은 ▲'텐동경이 튀겨 주는 텐텐동', 'BIG CROWN LIVE' 등 다채로운 스포테인먼트 행사 개최 ▲구단 데이터를 탐색할 수 있는 '울산 HD FC 아카이브' 개설 ▲사회 공헌 활동 '소원배달부 미타' 진행 등 경기장 안팎에서 다양한 팬 참여 프로그램을 선보였다.

2위 FC서울(88.6점)은 우승 기념 'Road to 7 Stars' 팝업 스토어와 'CHAMPIONS RUN' 개최, 3위 전북현대(81.8점)는 건강한 경기 관람 문화 확립을 위한 '르르르 X 나이티' 캠페인 기획으로 좋은 평가를 받았다.

K리그2 팬 프렌들리 클럽상은 서울 이랜드 FC(92.1점)의 몫으로 돌아갔다. ▲팬과 선수가 하나 되는 'ONE TEAM, SEOUL' 승격 동행 캠페인 진행 ▲전 연령대에 걸친 지역 밀착 사회 공헌 활동 ▲'서울 이랜드 시티 에디션' 등 선수와 팬을 잇는 다채로운 상품 출시로 인기를 끌었다.

2위 수원삼성(91.3점)은 공식 애플리케이션 출시, 3위 화성FC(84.9점)은 '응원정거장'·'어웨이 스탬프 투어' 등 다양한 마케팅 행사 진행으로 좋은 반응을 얻었다.

그린 스타디움상의 경우 올해부터 기존 경기 감독관과 원정 팀 선수단 평가에 주심, 부심, 홈 팀 선수단 평가를 추가 반영해 수상 구장을 선정하고 있다. 그 결과 K리그1은 서울 홈구장 서울월드컵경기장, K리그2는 천안시티FC 홈구장 천안종합운동장이 가장 높은 점수를 받았다. 두 경기장은 해당 기간 잔디 밀도와 뿌리 생육 상태를 지속적으로 관리하며 우수한 그라운드 컨디션을 유지했다. 서울월드컵경기장은 서울시설공단 서울월드컵경기장운영처 조경팀이, 천안종합운동장은 천안도시공사가 각각 잔디 관리를 담당했다.

K리그1에서는 인천유나이티드 홈구장 인천축구전용경기장과 전북 홈구장 전주월드컵경기장이 각각 2위와 3위를 차지했다. K리그2에서는 서울 이랜드 홈구장 목동운동장과 수원 홈구장 수원월드컵경기장이 각각 2위와 3위에 올랐다.