[오피셜] 울산, 밤바다의 역동성 담은 2026시즌 써드 유니폼 'MIDNIGHT WAVE' 공개

[골닷컴] 배웅기 기자 = 울산 HD가 울산 밤바다와 끊임없이 움직이는 파도의 리듬을 형상화한 2026시즌 써드 유니폼 'MIDNIGHT WAVE(미드나이트 웨이브)'를 공개했다.

이번 유니폼은 지난 2021년부터 시작돼 올해 6년 차를 맞이한 HD건설기계와 파트너십 및 '브랜드 데이'를 기념하는 스페셜 에디션이다. 울산은 매년 HD건설기계의 강인하고 견고한 브랜드 정체성을 구단 디자인에 녹여낸 스페셜 유니폼을 선보이며 큰 호응을 얻었다.

MIDNIGHT WAVE는 동해를 마주한 울산 밤바다의 깊이감에서 영감을 받아 제작됐다. 짙은 네이비를 바탕으로 블랙과 고급스러운 샌드 베이지 색상을 조화롭게 배치해 세련된 이미지를 연출했다. 특히 양 어깨 라인에는 울산 키트 스폰서인 아디다스의 상징적인 3선(3-Stripes) 디자인을 샌드 베이지 색상으로 적용해 고급스러움과 함께 강렬한 포인트를 살렸다.

유니폼 전면에는 미세한 도트 스트라이프 패턴을 더해 경기 종료 휘슬이 울릴 때까지 멈추지 않는 울산의 에너지를 파도의 리듬으로 표현했다. 이는 HD건설기계가 지향하는 중장비의 강력하고 견고한 이미지와도 깊게 맞닿아 있다.

써드 유니폼만의 독창성을 높이는 스페셜 디테일까지 추가됐다. 기존 홈·원정 유니폼과 달리 상의 하단에 스페셜 패치가 부착되며, 패치에는 울산 창단 연도·우승 횟수·파도 패턴을 음영으로 각인해 울산의 역사와 정체성을 담아냈다. 전면에는 메인 스폰서인 'HD현대'와 HD건설기계 로고가 위치한다.

울산은 내달 8일 문수축구경기장에서 'HD건설기계 브랜드 데이'로 진행되는 FC서울과 하나은행 K리그1 2026 28라운드 홈 경기에서 해당 유니폼을 착용한다.

온·오프라인 판매는 서울전에 앞서 순차적으로 진행된다. 오는 21일 정오부터 울산 공식 온라인 스토어 'UHD SHOP'에서 온라인 판매가 시작되며, 22일 오전 10시 30분부터 울산 남구 소재 UHD SHOP 울산 업스퀘어 지점에서 오프라인 구매가 가능하다. 서울전 당일인 9월 8일 오후 4시 30분부터는 문수축구경기장 UHD SHOP에서도 구매할 수 있다.

울산은 22일 전주월드컵경기장에서 전북현대와 하나은행 K리그1 2026 24라운드 원정 경기 '현대가 더비'를 치른다. 울산은 현재 11승 4무 8패(승점 37)로 2위에 위치해 있다.