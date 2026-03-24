[오피셜] 용인FC, 전방 공격에 무게감 더했다! 제공권 장악 능력 갖춘 스트라이커 최치웅 임대 영입

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그2 용인FC가 전방 공격에 무게감을 더할 스트라이커 최치웅을 임대로 영입하며 공격 전술의 다양성을 강화했다고 24일 밝혔다. 최치웅의 합류로 용인FC가 전방에서 어떤 새로운 조합과 공격 패턴을 만들어낼지 주목된다.

최치웅은 2023년 양주시민축구단에서 25경기 2골·2도움을 기록하며 가능성을 입증한 뒤, 2024년 FC목포를 거쳐 2025년 수원FC에서 K리그1 무대에 데뷔했다. 데뷔 첫해 16경기에 출전해 2골을 기록했고, 꾸준한 출전을 통해 실전 경쟁력을 쌓아왔다.

192cm의 장신 스트라이커인 최치웅은 제공권 장악 능력이 돋보인다. 크로스와 세트피스 상황에서 탁월한 위치 선정으로 공중볼을 처리하는 능력이 뛰어나며, 경합에서도 밀리지 않는 피지컬을 갖췄다. 여기에 단순한 마무리 능력에 그치지 않고, 전방에서 볼을 지켜내며 2선과의 연계 플레이까지 수행할 수 있다는 점에서 전술적 활용도가 높은 공격수로 평가된다.

대학 시절에는 스트라이커뿐 아니라 센터백과 홀딩 미드필더까지 소화하며 공수 전반에 대한 이해도를 쌓았고, 이는 경기 흐름에 따라 다양한 역할 수행이 가능한 ‘멀티 자원’으로서의 강점으로 이어지고 있다.

용인FC는 “최치웅은 크로스 상황에서의 결정력뿐 아니라 전방에서 버텨주며 공격의 흐름을 이어갈 수 있는 스트라이커”라며 “상황에 따라 다양한 공격 옵션을 제공할 수 있는 자원으로 팀에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

최치웅은 “큰 키를 활용한 제공권이 강점이고, 신장에 비해 연계 플레이에도 장점이 있는 만큼 팀에 도움이 되고 싶다”며 “팀에 빠르게 적응해 골로 보답하겠다. 팀에 잘 녹아들어 좋은 경기력으로 팀에 기여하는 선수가 되겠다”고 소감을 밝혔다.