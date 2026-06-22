[오피셜] 올해도 어김없이 팀 K리그 출격!…‘EPL 대표 강호’ 맨체스터 시티와 8월 5일 쿠팡플레이 시리즈서 맞대결

K리그를 대표하는 스타 선수들이 세계적인 명문 구단 맨체스터 시티(잉글랜드)와 맞대결을 펼친다.

한국프로축구연맹은 오는 8월 5일 서울월드컵경기장에서 K리그 대표급 선수들로 구성된 팀 K리그(K리그 올스타)가 맨체스터 시티와 2026 쿠팡플레이 시리즈 1차전에서 맞붙는다고 22일 발표했다.

팀 K리그는 지난 2022년부터 해마다 쿠팡플레이 시리즈를 통해 토트넘, 뉴캐슬 유나이티드(이상 잉글랜드), 아틀레티코(AT) 마드리드(스페인) 등 세계적인 명문 구단들과 맞대결을 펼치며 축구 팬들에게 감동을 선사해 왔다.

2022년 토트넘을 상대로 3대 6 패배했고, 2023년엔 AT 마드리드를 3대 2로 격파하는 이변을 연출했다. 2024년 토트넘과 다시 맞붙었지만 3대 4로 아쉽게 패했다. 2025년엔 뉴캐슬 유나이티드를 상대로 1대 0 신승을 거뒀다.

올해 팀 K리그의 맞대결 상대는 맨체스터 시티로 정해졌다. 맨체스터 시티는 세계적인 명문 구단이다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 8회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 1회, 잉글랜드축구협회(FA)컵 8회, 잉글랜드 풋볼리그(EFL)컵 9회, 국제축구연맹(FIFA) 인터컨티넨탈컵 1회 등 수많은 트로피를 자랑한다.

쿠팡플레이 김성한 대표는 “올해 5년째를 맞는‘쿠팡플레이 시리즈는 그간 팬들이 보내주신 성원에 힘입어 국내 대표 스포츠 축제로 자리 잡았다”며 “올해도 철저한 준비로 기대에 걸맞은 최고의 경험을 선사하고, 국내 축구 저변 확대에도 계속해서 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

프로축구연맹 관계자는 “쿠팡플레이 시리즈는 매년 새로운 스타 발굴과 화제 거리로 K리그 흥행에 크게 기여해왔다”며 “올해 맨체스터 시티와의 맞대결을 통해 K리그의 경쟁력을 증명하고 팬들에게 최고의 즐거움을 선사하는 계기가 되도록 준비하겠다”고 밝혔다.





팀 K리그를 이끌 감독과 코칭스태프는 추후 발표될 예정이다. 선수단은 K리그1 12개 구단 선수들 가운데서 감독과 프로축구연맹 기술위원회(TSG)가 협의하여 선발한다. 또 ‘쿠플영플’ 팬 투표를 통해 22세 이하(U-22) 선수 1명이 추가로 선정된다.