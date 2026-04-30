[오피셜] 올여름 떠나기 전 팬들에게 ‘작별’ 인사할 수 있다…“‘경미한 부상’ 살라, 이번 시즌 종료 전에 복귀 예정”

[골닷컴] 강동훈 기자 = 올여름 떠나는 게 확정된 ‘파라오’ 모하메드 살라(33·리버풀)가 다행히도 팬들에게 ‘작별’ 인사를 고할 수 있을 전망이다. 햄스트링(허벅지 뒤 근육)을 다치면서 ‘시즌 아웃’ 위기를 맞았지만 다행히 부상 정도가 경미해 이번 시즌이 끝나기 전에 복귀할 거로 예상되고 있다.

리버풀은 30일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 “살라는 부상 정도가 경미해 이번 시즌 종료 전에 복귀할 수 있을 것으로 예상된다”고 발표했다. 더 가디언, 스카이스포츠 등 영국 매체들도 일제히 “정확한 복귀 시기는 발표되지 않았지만 살라가 올 시즌이 끝나기 전에 다시 리버풀 유니폼을 입고 뛰는 모습을 볼 수 있을 것”이라고 보도했다.

앞서 살라는 지난 25일 영국 리버풀의 안필드에서 펼쳐진 크리스털 팰리스와 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 33라운드 홈경기 도중 햄스트링을 다쳤다. 그는 후반 14분 햄스트링을 부여잡으면서 불편함을 호소했고, 결국 더는 뛸 수 없어 그라운드를 떠났다.

이때 팬들은 햄스트링의 경우 복귀까지 시간이 꽤 걸리는 만큼, 어쩌면 살라가 리버풀 소속으로 마지막 경기가 될 수도 있어 기립박수를 보냈다. 이날을 끝으로 살라가 리버풀 유니폼을 입고 뛰는 모습을 더는 못 볼 수도 있게 되자 눈물을 흘리는 몇몇 팬들도 있었다.

하지만 다행히도 살라는 부상 정도가 심하지 않아 이번 시즌이 끝나기 전에 복귀할 수 있을 거로 관측되면서 그가 리버풀 유니폼을 입고 마지막 경기를 치르면서 동시에 팬들에게 제대로 ‘작별’ 인사를 고할 수 있는 기회가 생겼다.

살라는 올여름 리버풀과 9년 동행에 마침표를 찍는다. 당초 계약기간이 내년 여름까지였지만 상호 합의 하에 올여름 계약을 해지하기로 했다. 그는 “리버풀에서 보낸 시간 동안 이 모든 과정을 함께해 준 동료들, 매주 특별한 순간을 만들어 준 팬들에게 감사하다”며 ”언제나 리버풀과 함께할 것”이라고 작별을 알렸다.

명실상부 ‘월드클래스(월클)’ 공격수인 살라는 폭발적인 스피드와 뛰어난 드리블 돌파 그리고 탁월한 골 결정력을 갖췄다. 지난 2010년 알 모콰룬 알 아랍에서 프로에 데뷔한 후 바젤과 첼시, 피오렌티나, AS로마 등을 거쳐 2017년 리버풀에 입단했다.

리버풀 유니폼을 입고 통산 440경기 동안 257골·122도움을 기록한 그는 이 기간 EPL 2회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 1회, 잉글랜드축구협회(FA)컵 1회, 잉글랜드 풋볼리그(EFL)컵 2회, 국제축구연맹(FIFA) 인터컨티넨탈컵 1회 등 수많은 트로피를 들어 올렸다.