[오피셜] 안양, '유럽 무대 경험' 카메룬 출신 공격수 블레이즈 영입…"매 경기 팬들 행복하게 만들어 드릴 것"

[골닷컴] 배웅기 기자 = FC안양이 후반기 순위 경쟁에 박차를 가한다.

안양은 14일 "카메룬 출신 공격수 블레이즈 차게(26·등록명 블레이즈)를 영입해 공격진을 보강했다"고 밝혔다. 크네제비치와 대니 바커에 이은 올여름 세 번째 영입이다.

2000년생인 블레이즈는 182cm, 89kg의 체격을 갖춘 왼발잡이 공격수다. 플라날티나 EC, 피게이렌시, 인테르 지 라지스, AE 레알 등 브라질의 여러 팀에서 경험을 쌓았다. 이후 푸자이라를 거쳐 2024년 겨울 카테고리아 수페리오레(알바니아 1부 리그)의 AF 엘바사니로 이적하며 유럽 무대에 도전장을 내밀었다.

엘바사니에서는 두 시즌 간 주전으로 활약하며 꾸준한 모습을 보였다. 특히 지난 시즌에는 33경기에 나서 9골을 올리며 준수한 득점력을 뽐냈다.

안양은 "블레이즈는 탄탄한 신체 조건, 적극적인 움직임, 골 결정력에 강점을 지닌 자원이다. 주 포지션은 최전방 공격수지만, 유사시 윙어까지 소화할 수 있다"며 "전방에서 활발한 움직임, 제공권, 뛰어난 연계 등을 바탕으로 팀의 공격에 새로운 활력을 불어넣을 것"이라고 설명했다.

블레이즈는 "안양의 일원이 돼 매우 기쁘다. 매 경기 최선을 다해 팬분들을 행복하게 만들어 드릴 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.