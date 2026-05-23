[오피셜] 아스널 아니다…'20도움→역대 최초 기록 눈앞' 브루노 페르난데스, 프리미어리그 올해의 선수 등극

[골닷컴] 배웅기 기자 = 역대 최초 기록을 눈앞에 둔 브루노 페르난데스(31·맨체스터 유나이티드)가 프리미어리그(PL) 올해의 선수로 등극했다.

PL은 23일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "올 시즌 맨유에서 눈부신 활약을 펼친 페르난데스가 생애 처음으로 올해의 선수상을 수상했다"고 발표했다. 맨유 선수 중에서는 2010/11시즌 네마냐 비디치 이후 15년 만의 수상이다.

페르난데스는 이번 시즌 PL 34경기에서 8골 20도움을 올리며 적수가 없는 모습을 보이고 있다. 맨유는 페르난데스의 활약에 힘입어 일찌감치 다음 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 진출권을 확보했다.

역대 최초 기록에도 도전한다. 페르난데스는 지난 17일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 노팅엄 포레스트와 2025/26 PL 37라운드 홈 경기(3-2 승리)에서 20호 도움을 신고하며 티에리 앙리(2002/03), 케빈 더 브라위너(SSC 나폴리·2019/20)와 함께 단일 시즌 최다 도움 공동 1위에 이름을 올렸다.

오는 25일 영국 브라이턴 앤 호브의 아메리칸 익스프레스 스타디움에서 치러지는 브라이턴 앤 호브 앨비언과 38라운드 원정 경기에서 1도움만 추가해도 단독 1위로 올라서게 된다.

생애 처음 PL 올해의 선수상을 수상한 페르난데스는 "동료들에게 고맙다. 이 상은 개인상이지만 함께 좋은 시즌을 보냈기 때문에 받을 수 있었다"며 "상을 받게 돼 매우 자랑스럽고 행복하지만, 내 목표는 우리가 함께 더 많은 성과를 이루는 것"이라고 소감을 밝혔다.