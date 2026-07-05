[오피셜] 신라고 골키퍼 강영광, 韓→日 J리그 직행... ‘도쿠시마 보르티스’ 입단

[골닷컴] 이현민 기자 = 또 한 명의 J리거가 탄생했다. 대한민국 고등학교 유망주 골키퍼가 일본 J리그 무대로 직행했다.

지난해 6월 금석배 고등학교 축구대회에서 창단 첫 결승 진출과 준우승을 차지하며 고교 축구 신흥 강자로 떠오르고 있는 경주 신라고등학교(교장 정구일·감독 김유진)가 프로 선수 배출에 성공했다.

주인공은 2008년 1월 8일생인 강영광이다. 강영광은 골키퍼로서 탄탄한 기본기와 압도적인 신체조건, 선방 능력으로 어린 시절부터 두각을 나타냈다. 올해 초 도쿠시마 보르티스의 현지 훈련에 참가해 능력과 가능성을 인정받았다. 이에 구단의 정식 영입 제안을 받아 지난 1일 공식 입단했다. 도쿠시마는 공식 채널을 통해 이 사실을 알렸다.

고교무대에서 일본 프로에 직행하는 건 흔치 않은 일이다. 이는 신라고 축구부의 체계적인 지도와 선수별 특성을 살린 맞춤 훈련의 성과다. 더불어 학교 측의 아낌없는 지원 속에 지도자들의 축구를 향한 열정과 끊임없는 연구, 선수들 노력이 한데 어우러진 결과다.

신라고 관계자는 “강영광 선수가 프로무대에 잘 적응할 수 있도록 응원하겠다. 앞으로 체계적인 훈련과 육성을 통해 뛰어난 축구 인재들을 계속 발굴할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.