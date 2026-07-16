[오피셜] 승격 향한 마지막 퍼즐조각 합류! 충남아산FC, ‘브라질 출신’ 측면 공격수 비티뇨 영입

프로축구 K리그2 충남아산FC가 브라질 출신 공격수 비티뇨를 영입해 공격진을 보강했다.

2001년생 비티뇨는 빠른 스피드와 저돌적인 드리블 능력이 장점인 측면 공격수로, 파이널 서드 지역에서 적극적인 일대일 돌파와 크로스가 위협적이다. 특히 공격이 정체됐을 때 개인 기량으로 상대 수비를 흔들 수 있는 만큼 공격 루트를 넓혀줄 수 있다.

비티뇨는 줄곧 브라질 무대에서 뛰며 경험을 쌓고 경쟁력을 입증해왔다. 2022년 EC 산투 안드레(4부)에서 프로에 데뷔한 후 페로비아리오 AC(3부), 볼타 레돈다FC(2부)에서 활약했다. 가장 최근에는 아틀레티코 고이아니스(2부)에서 커리어를 이어왔다.

충남아산FC는 “비티뇨가 비교적 어린 나이에도 브라질 무대에서 경쟁력을 쌓았다는 점을 높이 평가했다”며 “빠른 스피드와 저돌적인 드리블 능력을 활용한 전진 능력과 측면에서의 날카로운 크로스는 상대의 밀집 수비를 공략하는 데 힘을 보탤 것”이라고 기대했다.

비티뇨는 “충남아산FC 유니폼을 입게 돼 기쁘고 좋은 기회를 주셔서 감사하다. 브라질을 떠난 건 이번이 처음인데, 한국은 정말 좋은 부분이 많은 거 같다. 열정적으로 응원해주시는 만큼 저도 골과 어시스트로 팀에 도움이 되고 싶다”고 입단 소감을 밝혔다.

메디컬테스트를 비롯한 입단 절차를 모두 마친 비티뇨는 현재 선수단에 합류해 광양에서 동료들과 본격적인 호흡 맞추기에 돌입했다. 충남아산FC는 오는 18일 광양축구전용구장에서 전남 드래곤즈와 하나은행 K리그2 2026 18라운드 원정경기를 치른다.