[오피셜] 승격 첫 시즌에 인천 파이널A 이끈 윤정환 감독, 10월 'flex 이달의 감독상' 수상

[골닷컴] 배웅기 기자 = 윤정환(53) 인천유나이티드 감독이 10월 'flex 이달의 감독상'을 수상했다.

윤정환 감독이 이끄는 인천은 10월 열린 하나은행 K리그1 2026 4경기에서 3승 1무를 거두며 무패 행진을 달렸다. 인천은 현재 35경기 13승 10무 12패(승점 49)로 6위를 마크하고 있다.

인천은 지난달 첫 경기였던 31라운드 포항스틸러스전에서 3-0 완승을 거두며 기분 좋은 출발을 알렸다. 이어 32라운드 강원FC전에서는 1-1 무승부를 기록했고, 33라운드 제주SK FC전에서 3-1로 승리하며 극적으로 파이널A 진출을 확정했다.

이후 파이널A 첫 경기였던 FC서울전에서는 경기 종료 직전 터진 제르소의 결승골에 힘입어 1-0으로 이겼다. 이 기간 인천은 4경기에서 8골 2실점을 기록하며 공수에서 안정적인 경기력을 선보였다.

특히 인천은 파이널A 진출 경쟁을 펼친 포항과 제주를 상대로 우위를 점했고, 파이널A 첫 경기에서는 올 시즌 상대 전적에서 3전 전패를 기록한 서울을 꺾었다. 치열한 경쟁 속에서 윤정환 감독의 전술적인 역량이 돋보였다는 평가다.

다음 경기 INC K리그1 02:30 ULS

윤정환 감독에게는 한국프로축구연맹이 제작한 기념 트로피와 상금이 전달될 예정이다.