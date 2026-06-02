[오피셜] 승격 더 이상 꿈 아니다…'멀티골' 부산 가브리엘, K리그2 14R MVP

[골닷컴] 배웅기 기자 = 가브리엘(29·부산아이파크)이 하나은행 K리그2 2026 14라운드 MVP로 선정됐다.

가브리엘은 지난달 30일 부산구덕운동장에서 열린 파주 프런티어 FC전에서 멀티골을 터뜨리며 부산의 4-1 대승을 이끌었다. 가브리엘은 전반 종료 직전 선제골을 기록한 데 이어 후반 20분 추가골을 뽑아내며 멀티골을 완성했다.

베스트 매치는 지난달 31일 화성종합경기타운에서 펼쳐진 화성FC와 경남FC의 경기다. 이날 화성은 전반 25분 박경민의 선제골로 앞서 나갔고, 후반 36분 데메트리우스의 추가골로 쐐기를 박았다. 이후 화성은 무실점을 지켜내며 2-0 승리로 경기를 마무리했고, 3연승과 함께 8경기 연속 무패(6승 2무)를 기록했다.

베스트 팀은 충남아산FC다. 충남아산은 지난달 30일 이순신종합운동장에서 치러진 수원삼성전에서 2-1로 승리했다. 충남아산은 후반 8분 박시후의 선제골과 후반 13분 데니손의 추가골로 점수 차를 벌렸다. 이후 후반 36분 헤이스에게 실점을 허용했지만 끝까지 리드를 지켜내며 승점 3을 챙겼다.

[하나은행 K리그2 2026 14라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 가브리엘(부산)

베스트 팀: 충남아산

베스트 매치: 화성-경남(2-0)

베스트11

FW: 데니손(충남아산), 이준호(천안), 까리우스(서울E)

MF: 박경민(화성), 루안(김포), 라마스(천안), 가브리엘(부산)

DF: 김희승(부산), 보이노비치(화성), 임창석(김포)

GK: 김승건(화성)