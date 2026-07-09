[오피셜] 수원FC, J리그서 잔뼈 굵은 '전천후 자원' 츠카가와 코키 수혈…"목표는 오직 승격"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 츠카가와 코키(31·등록명 코키)가 수원FC에 합류했다.

수원FC는 9일 "수비진과 중원을 동시에 책임질 수 있는 멀티 플레이어 코키를 영입했다"고 밝혔다.

코키는 지난 2017년 파지아노 오카야마에서 프로 데뷔한 뒤 마쓰모토 야마가, 가와사키 프론탈레, 도쿄 등을 거쳤다. J1리그 통산 63경기 3골 2도움, J2리그 통산 128경기 15골 8도움으로 일본 무대에서 잔뼈가 굵은 선수다. 올 초 PT 쁘라추압으로 이적해 반년간 15경기에 나섰다.

안정적인 수비와 경합에 강점을 지닌 코키는 중원 전 지역을 소화할 수 있는 전천후 자원으로, 유사시 센터백에서도 뛸 수 있다. 수비 안정화와 중원 자원의 다양화가 최우선 과제로 꼽히던 수원FC는 코키의 합류로 선수단 운영의 유연성을 높일 전망이다.

코키는 "오직 (K리그1) 승격이라는 목표를 이루고자 이 팀에 왔다"며 "경기장에서 확실한 결과로 팬분들의 인정을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

수원FC는 오는 10일 오후 7시 30분 수원종합운동장에서 전남드래곤즈와 하나은행 K리그2 2026 17라운드 홈 경기에 임한다. 수원FC는 현재 15경기 7승 5무 3패(승점 26)로 5위에 올라 있다.