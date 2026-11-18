[골닷컴] 배웅기 기자 = 수원삼성의 K리그1 승격을 이끈 '언성 히어로' 김민우(24)가 10월 '페덱스 이달의 딜리버리'를 수상했다.

한국프로축구연맹은 18일 "김민우가 10월 페덱스 이달의 딜리버리를 수상했다. 지난 2~3월 수상 이후 두 번째"라고 밝혔다.

세계 최대 특송 기업 페더럴 익스프레스 코퍼레이션(Federal Express Corporation·페덱스)이 후원하는 페덱스 이달의 딜리버리는 매월 K리그1과 K리그2 경기를 대상으로 리그별 도움 '베스트 3'를 추린 뒤 K리그 공식 애플리케이션 'Kick'을 통한 팬 투표로 수상자를 선정한다.

해당 상은 경기 중 득점을 만들어 내는 도움의 정확성과 속도에서 착안해 제정됐으며, 빠르고 신뢰도 높은 배송을 추구하는 페덱스의 브랜드 가치를 담았다.

10월 후보로는 K리그1 문선민(FC서울), 조현택(울산 HD), 카림(강원FC), K리그2 가브리엘(용인FC), 김민우, 미란징야(전남드래곤즈)가 이름을 올렸다.

팬 투표는 12일부터 15일까지 나흘간 진행됐고, 김민우가 6,256표를 얻어 수상자로 선정됐다. 김민우는 안산그리너스와 하나은행 K리그2 2026 28라운드 홈 경기 전반 2분 중원에서 롱 패스로 루이스의 선제골을 도왔다. 수원은 김민우의 활약에 힘입어 4-1 대승을 거뒀다.

김민우에게는 상금 100만 원과 트로피가 전달될 예정이다.