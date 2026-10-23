[오피셜] 손흥민-이강인, '공항 또 피격' 사우디 안 간다...대표팀 11월 중동 원정 카타르 도하 확정

[골닷컴] 김형중 기자 = 로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀이 11월 카타르 도하로 향한다. 애초 사우디아라비아 원정을 추진했지만 최근 현지 정세가 급격히 나빠지면서 계획을 변경했다.





대한축구협회는 22일 "오는 11월 국제축구연맹(FIFA)이 정한 A매치 기간을 활용해 카타르 도하에서 사우디아라비아 및 카타르와 두 차례 친선경기를 치른다"라고 밝혔다.





대표팀은 다음달 13일 FIFA 랭킹 55위의 사우디아라비아와 첫 경기를 치르며, 나흘 뒤인 17일에는 FIFA 랭킹 60위 카타르와 맞붙는다. 킥오프 시간은 한국시간으로 각각 오후 11시 30분과 11시다. 두 경기 모두 카타르 도하에서 열리며 경기장 등 세부 사항은 추후 확정되는 대로 발표할 예정이다.





이번 11월 원정 A매치 2연전은 내년 1월로 예정된 아시안컵을 앞두고 중동 지역에 대한 환경과 중동 팀을 상대로 대표팀의 경쟁력을 확인하는 무대가 될 전망이다. 중동 특유의 경기 환경과 상대 팀들의 전술적 특성을 경험하며 경기 운영 능력과 조직력을 끌어 올린다는 게 이번 원정의 중요 과제다.





대표팀은 사우디에서 개최 예정인 아시안컵을 대비해 사우디에서 경기를 치르는 방안을 추진했다. 하지만 최근의 현지 정세 등을 고려해 개최지를 카타르 도하로 변경했다. 대표팀은 이번 원정 2연전을 통해 각 포지션별 전술 조합을 시험하고, 경기력과 팀 완성도를 높이는 데 집중할 예정이다.





역대 상대전적에서 대표팀은 사우디아라비아와 19차례 맞붙어 5승 9무 5패로 팽팽한 균형을 이루고 있다. 가장 최근 맞대결은 2024년 1월 카타르 아시안컵 16강전이다. 당시 대표팀은 1-1로 비긴 뒤 승부차기 끝에 승리해 8강에 올랐다. 카타르를 상대로는 11전 6승 2무 3패로 우위를 보이고 있다. 가장 최근에는 2020년 11월 오스트리아에서 열린 친선경기에서 2-1로 승리했다.





한편, 대표팀은 지난 9월과 10월 소집에서 1996년생 선수들의 이른바 '은퇴 소동'과 대표팀 내부 갈등설에 휩싸인 바 있다. 심지어 21일 국정감사에서 손흥민을 향해 '7번', '그분'이라는 호칭이 사용된다는 지적에 협회의 이용수 회장 직무대행은 "그 부분은 말씀드리기가 좀... 죄송하다"라며 사실상 인정했다. 이같은 상황에서 모레노 감독이 11월 A매치 원정 명단을 어떻게 구성할지 초점이 모아진다.





■ 11월 축구국가대표팀 친선경기 일정 (현지시간 / 한국시간)

- 11월 13일(금) 17:30 / 23:30 vs. 사우디아라비아 (카타르 도하)

- 11월 17일(화) 17:00 / 23:00 vs. 카타르 (카타르 도하)