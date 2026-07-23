[오피셜] 손흥민 우승 전선 '적신호' 켜졌다…'드림 팀' 결성하는 MLS 마이애미, 맨유 떠난 카세미루 전격 영입

[골닷컴] 배웅기 기자 = 손흥민(34·로스앤젤레스 FC)의 우승 전선에 적신호가 켜졌다.

인터 마이애미는 23일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 카세미루(34) 영입을 발표했다. 계약 기간은 2년이며, 2년 연장 옵션이 포함돼 있다. 카세미루는 P-1 비자 발급이 완료되는 대로 선수단에 등록될 예정이다.

카세미루는 "내게 가장 동기 부여가 되는 요소는 승리와 성장이다. 다른 모든 선수에게도 마찬가지일 것"이라며 "마이애미가 제시한 프로젝트와 나를 영입하기 위해 보여준 노력은 내게 큰 의미가 있다"고 소감을 밝혔다.

이어 "정말 감사한 마음뿐이고, 경기장에서 90분은 물론 매일 훈련에서도 그 믿음에 보답하고 싶다. 마이애미가 보내 준 애정과 신뢰에 부응하기 위해 모든 것을 쏟아붓겠다"고 전했다.

카세미루는 세계 최고의 미드필더 중 한 명으로 평가받는다. 2022년 여름 맨체스터 유나이티드로 이적하기 전까지 8년간 레알 마드리드에서 뛰었고, 통산 336경기 31골 29도움을 기록했다. 특히 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서만 5회 우승을 차지하며 대회 역사에 한 획을 그었다.

맨유 이적 후에도 정상급 기량을 유지했다. 후벵 아모링(AC 밀란) 감독 체제에서는 부침을 겪기도 했지만, 올 초 마이클 캐릭 임시 감독 부임 후 맨유의 반등에 큰 힘을 보탰다. 맨유에서는 통산 160경기 26골 14도움을 올렸고, 2022/23 카라바오컵·2023/24 잉글랜드축구협회(FA)컵 우승 등을 함께했다.

지난 시즌 메이저리그사커(MLS) 정상에 오른 마이애미는 올 시즌에도 동부 콘퍼런스 2위(15경기 9승 4무 2패·승점 31)에 올라 우승 경쟁을 이어가고 있다. 최근 중원 보강이 최우선 과제로 꼽힌 만큼, 카세미루의 합류는 전력에 확실한 보탬이 될 전망이다.

복수의 현지 매체에 따르면 카세미루는 마이애미 이적을 위해 큰 폭의 연봉 삭감을 감수했다. 카세미루는 지정 선수(Designated Player·DP)가 아닌 일반 선수로 등록될 예정인 것으로 알려졌다.