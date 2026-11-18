[골닷컴] 배웅기 기자 = 앙투안 그리즈만(35·올랜도 시티 SC)이 메이저리그사커(MLS) 무대 연착륙에 성공했다.

MLS는 18일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "그리즈만이 2026 MLS 올해의 신인으로 선정됐다"고 발표했다. 올해의 신인은 해당 연도에 MLS에 데뷔한 선수 중 가장 뛰어난 활약을 펼친 이에게 수여되는 상이다. 그리즈만은 구단별 테크니컬 스태프, 선수, 미디어 관계자 투표에서 모두 1위를 기록했다.

51.02%의 득표율을 기록한 그리즈만은 2위 길례르미(휴스턴 다이나모·25.12%)와 3위 안드레 루이스(스포팅 캔자스시티·6.19%)를 큰 격차로 따돌렸다. 이로써 그리즈만은 올랜도 역사상 첫 올해의 신인 수상자가 됐다. 아울러 카일 래린(올해의 루키·2015), 페드로 가예세(올해의 선방·2022), 알렉스 프리먼(올해의 영 플레이어·2025)에 이어 구단 역대 네 번째 개인상 수상자로 이름을 올렸다.

시즌 중 합류라는 불리한 여건을 딛고 일군 성과다. 올여름 아틀레티코 마드리드를 떠나 올랜도에 합류한 그리즈만은 올 시즌 18경기에 나서 14골 7도움을 올리며 맹활약했다. 15경기 만에 공격 포인트 20개 고지를 밟았고, 올랜도 전체 득점(63골)의 32.9%에 관여하며 팀의 아우디 2026 MLS컵 플레이오프(PO) 진출을 이끌었다.

이는 지난해 여름 로스앤젤레스(LA) FC 유니폼을 입은 손흥민(34)조차 해내지 못한 일이다. 그 역시 지난 시즌 도중 LAFC에 합류해 정규 리그에서 10경기 9골 3도움을 뽑아냈지만, 안데르스 드레이어(샌디에이고)에게 밀려 올해의 신인 투표 2위에 머물렀다.

이제 시선은 한 시즌 동안 최고의 활약을 선보인 선수에게 주어지는 랜던 도노반 MVP로 향한다. 후보에는 에반데르(신시내티·31경기 14골 17도움), 길례르미(31경기 16골 10도움), 리오넬 메시(인터 마이애미·31경기 26골 17도움), 하니 무크타르(내슈빌 SC·34경기 17골 8도움), 캐번 설리번(필라델피아 유니언·29경기 9골 14도움)이 포함됐다. 특히 메시는 역사상 처음으로 세 시즌 연속 MVP 수상이라는 대업에 도전한다.