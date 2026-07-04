[오피셜] 손흥민에 이어 이번엔 호날두 지도한다…알 나스르, 새 사령탑에 포스테코글루 선임 ‘2년 계약’

손흥민(33·LA FC)의 ‘은사’ 엔제 포스테코글루(60·호주) 감독이 사우디 프로페셔널리그(SPL) 알나스르를 이끈다.

알나스르는 4일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 포스테코글루 감독을 새 사령탑으로 선임했다고 발표했다. 계약기간은 2년이다. 포스테코글루 감독은 토요일 사우디아라비아 리야드에 도착한 후 일요일부터 팀 훈련을 시작할 예정이다.

알나스르는 지난 시즌 호르헤 헤수스 감독 체제에서 SPL 우승에 성공했지만, 헤수스 감독은 재계약을 거절하고 자진 사임했다. 그는 “호날두를 도와주고, 알나스르에 트로피를 안겨주기 위해 부임했다”며 “우리는 모두 함께 SPL 우승이라는 놀라운 일을 해냈다. 그리고 이제 저는 떠나야 할 시간”이라고 이별을 알렸다.

이후 새 사령탑 선임 작업에 착수한 알나스르는 여러 감독을 후보에 올렸다. 특히 맨체스터 시티(잉글랜드)와 10년 동행을 마친 펩 과르디올라 감독에게 최대 9천만 달러(약 1362억 원)의 파격적인 연봉을 앞세워 러브콜을 보내기도 했다. 그러나 휴식을 취하겠다고 밝힌 과르디올라 감독과 협상조차 나누지 못했다.

결국 알나스르는 차선책으로 현재 포르투갈을 이끌고 있는 로베르토 마르티네즈 감독을 노렸다. 하지만 “역량이 부족하고, 팀에 필요한 자질을 갖추고 있지 않다”고 목소리를 낸 팬들의 거센 반발에 계획을 바꿨고, 포스테코글루 감독에게 지휘봉을 맡겼다.

포스테코글루 감독은 이로써 지난해 10월 노팅엄 포레스트(잉글랜드) 사령탑으로 부임한 지 불과 39일 만에 경질된 이후 약 9개월 만에 다시 현장으로 복귀하게 됐다. 아시아 무대로 돌아온 건 5년 만이다. 그는 2018년부터 3년 동안 요코하마 F.마리노스(일본)를 이끌었던 바 있다.

지도자 경력만 30년에 달하는 베테랑 포스테코글루 감독은 1996년 사우스 멜버른(호주)에서 처음 지도자 생활을 시작한 후 파나차이키(그리스), 브리즈번 로어, 멜버른 빅토리(이상 호주), 호주, 요코하마 F. 마리노스, 셀틱(스코틀랜드), 토트넘(잉글랜드), 노팅엄 포레스트 등을 이끌었다.

특히 토트넘 사령탑 재임 시절 손흥민과 ‘사제의 연’을 맺으면서 한국 팬들에게 이름을 알렸다. 포스테코글루 감독은 토트넘 지휘봉을 잡은 후 손흥민에게 주장 완장을 맡겼고, 또 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 우승을 이끌면서 손흥민이 그토록 바라던 트로피를 안겼다.