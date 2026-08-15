[오피셜] 손흥민에서 이강인 품으로...크리스티안 로메로, 토트넘 떠나 아틀레티코 입성

[골닷컴] 김형중 기자 = 크리스티안 로메로가 토트넘 홋스퍼를 떠나 아틀레티코 마드리드의 새 가족이 됐다.





이번 이적은 이강인의 아틀레티코 합류와 더불어 올 여름 아틀레티코의 또 하나의 빅딜로 주목받고 있다. 이강인과 로메로는 이제 소속팀에서 공격과 수비의 핵심으로 함께 호흡을 맞출 것으로 기대되고 있다.





아틀레티코 마드리드는 15일(한국시간) 토트넘 홋스퍼의 센터백 로메로를 2031년 6월 30일까지의 장기 계약으로 영입했다고 공식 발표했다. 이적료는 최대 4,000만 유로(약 600억 원)에 달하는 것으로 알려졌다. 로메로는 마드리드에서 메디컬 테스트를 통과한 뒤 이적을 공식 완료했다.





28세의 로메로는 토트넘에서 보낸 5시즌 동안 프리미어리그 정상급 수비수 중 한 명으로 자리매김했다. 2021-22 시즌 임대로 합류한 후 완전 이적을 단행한 그는 총 156경기에 출전해 13골 7어시스트를 기록했다. 무엇보다 2024-25 시즌 토트넘의 유로파리그 우승을 이끌며 클럽 역사에 이름을 새겼다. 31년 만의 유럽 대회 우승으로 로메로의 주가도 상승했다.





아르헨티나 코르도바 출신의 로메로는 2016년 클럽 아틀레티코 벨그라노에서 시니어 커리어를 시작했다. 이후 세리에 A의 제노아를 거쳐 2019년 유벤투스와 계약하며 이탈리아 최고 무대에서 활약했다. 2020-21 시즌 아탈란타 임대 시절에는 세리에 A 최우수 수비수로 선정되며 유럽 최고 수비수로서의 가능성을 입증했고, 이 활약이 토트넘 이적의 발판이 됐다.





국가대표 무대에서도 로메로의 커리어는 더없이 화려하다. 아르헨티나 대표팀 58경기에 출전한 그는 2022년 카타르 월드컵 우승, 코파 아메리카 2회 우승, 피날리시마 우승에 이어 이번 2026년 월드컵 준우승까지, 굵직한 국제 대회에서 준우승 이하의 성적을 거둔 적이 없다.





세리에A와 프리미어리그를 이름을 날린 로메로는 이제 라리가라는 새로운 무대에 도전한다. 디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코는 로메로의 다양한 경험과 강인한 피지컬, 수비적 리더십이 팀 수비진을 한 단계 끌어올릴 것으로 기대하고 있다. 이강인이라는 공격의 핵과 로메로라는 수비의 기둥이 함께하는 아틀레티코가 이번 시즌 라리가와 유럽 무대에서 어떤 모습을 보여줄지 벌써부터 기대감이 높아지고 있다.