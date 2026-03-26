[오피셜] 서울 이랜드, '포르투갈 연령별 대표 출신' 미드필더 제랄데스 영입…중원 마지막 퍼즐 찾았다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 서울 이랜드 FC가 포르투갈 연령별 국가대표 출신 미드필더 제랄데스(31)를 영입하며 중원의 마지막 퍼즐을 맞췄다.

포르투갈 명문 스포르팅 CP에서 성장한 제랄데스는 포르투갈 연령별 대표팀(U18·U20·U21)을 두루 거쳤고, 특히 유럽축구연맹(UEFA) 유로 U21 2017에서 디오구 조타의 득점을 도우는 등 활약으로 잠재력을 인정받았다.

2019/20시즌과 2020/21시즌에는 각각 AEK 아테네와 히우 아브 소속으로 UEFA 유로파리그 무대를 밟았고, 2020년부터 2023년까지 히우 아브·GD 이스토릴 프라이아에서 포르투갈 프리메이라리가 통산 100경기 이상을 소화했다.

이후 아시아로 무대를 옮긴 제랄데스는 바니야스 SC·조호르 다룰 탁짐·웰링턴 피닉스에서 경력을 이어갔고, CD 엘덴세와 아틀레치크 클루브를 거쳐 올 시즌 서울 이랜드에서 K리그1 승격 도전을 함께하게 됐다.

175cm, 68kg의 체격을 갖춘 제랄데스는 창의적인 패스로 득점 기회를 만드는 데 강점이 있는 미드필더다. 중원에서 전개 능력은 물론 직접 상대 골문을 겨냥할 수 있는 득점력까지 겸비했다.

제랄데스는 "서울 이랜드라는 훌륭한 팀에 합류하게 돼 기쁘다. 유일한 목표는 팀의 승격을 돕는 것이다. 빠르게 적응해 동료들에게 도움이 되는 선수가 되겠다"고 밝혔다.