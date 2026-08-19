[오피셜] 서울 이랜드, '스피드 레이서' 홍석준 영입으로 변경준 공백 메운다…창단 첫 승격 정조준

[골닷컴] 배웅기 기자 = 서울 이랜드 FC가 창단 첫 K리그1 승격을 정조준한다.

서울 이랜드는 19일 "충북청주FC로부터 홍석준을 영입해 공격진에 활력을 더했다"고 밝혔다. 카이오에 이은 올여름 두 번째 영입이다.

2004년생인 홍석준은 청주대 주장으로 활약하던 지난해 여름 충북청주에 합류했다. 홍석준은 입단 첫 시즌부터 17경기에 나서며 가능성을 인정받았고, 올 시즌에는 전 경기(21경기)에 출전했다.

173cm·67kg의 체격을 갖춘 홍석준은 빠른 발을 활용한 침투에 강점을 보이는 자원으로, 주 포지션인 윙어는 물론 2선 전 지역을 소화할 수 있는 멀티 플레이어다.

서울 이랜드는 홍석준의 합류로 최근 국군체육부대에 입대한 '레인메이커' 변경준(24·김천상무)의 공백을 메우는 동시에 승격 도전에 큰 힘을 얻게 됐다.

홍석준은 "서울 이랜드는 승격에 가까운 강팀이다. 빠른 발과 득점력을 활용해 승리에 도움이 되는 선수가 되고 싶다"며 "꼭 승격해 팬분들께 잊지 못할 시즌을 만들어 드리겠다"고 힘주어 말했다.

서울 이랜드는 오는 23일 목동운동장에서 파주 프런티어 FC와 하나은행 K리그2 2026 24라운드 홈 경기에 임한다. 서울 이랜드는 현재 2위(21경기 12승 4무 5패·승점 40)에 올라 1위 수원삼성(21경기 12승 5무 4패·승점 41)을 승점 1 차로 추격하고 있다.