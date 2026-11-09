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손정범 국가대표 발탁골닷컴
강동훈

[오피셜] 생애 첫 태극마크 단 2007년생 ‘특급 신예’ 손정범, K리그 10월 이달의 영플레이어 선정

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2007년생 ‘특급 신예’ 손정범(FC서울)이 한국프로축구연맹 선정 2026시즌 10월 영플레이어상을 수상했다.

이달의 영플레이어상은 매달 K리그1에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 영플레이어에게 주어진다. 후보 자격 조건은 K리그1에 속한 선수 가운데서 ▲한국 국적, ▲만 23세 이하(2003년 이후 출생), ▲K리그 공식경기 첫 출전 연도로부터 3년 이하(2024시즌 이후 데뷔)를 기준으로 한다.

세 가지 조건을 충족한 가운데 해당 월의 소속팀 총 경기 시간 중 절반 이상에 출장한 선수를 후보군으로 한다. 이후 프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원들의 논의 및 투표를 통해 최종 수상자를 결정한다.

10월 영플레이어상은 K리그1 31라운드부터 34라운드까지 총 4경기를 평가 대상으로 했다. 후보에는 손정범을 포함해 서재민(인천 유나이티드), 김지훈(FC안양), 김동화(광주FC) 등 총 9명이 이름을 올렸다.

손정범은 평가 대상 기간에 열린 4경기에 모두 출전했다. 10월 첫 경기인 31라운드 제주 SK전에서는 교체 투입돼 팀의 2대 1 승리에 기여했으며, 이후 32라운드부터 34라운드까지 3경기 연속 선발 출전하며 중원에서 꾸준히 활약했다. 손정범은 특히 33라운드 강원FC전에서 팀이 승점 1점을 추가하는 데 힘을 보탰고, 서울은 이날 경기 결과로 조기 우승을 확정했다.

10월 한 달간 꾸준한 활약을 펼친 점을 인정받은 손정범은 가장 많은 득표를 얻어 이달의 영플레이어 수상자로 선정됐다. 이는 손정범의 개인 통산 첫 이달의 영플레이어상 수상이다. 손정범에게는 트로피와 함께 상금이 수여될 예정이다.

한편, 손정범은 지난달 29일 천안 코리안풋볼파크에서 로베르트 모레노 감독이 발표한 11월 A매치 평가전(13일 사우디아라비아·17일 카타르) 소집명단(26명)에 이름을 올렸다. 당시 손정범은 본 매체(골닷컴)와 인터뷰를 통해 “앞으로 더 잘해야 한다. 떨리지만 제 모습을 잘 보여드리겠다”고 각오를 밝혔다.

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