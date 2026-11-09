[오피셜] 생애 첫 태극마크 단 2007년생 ‘특급 신예’ 손정범, K리그 10월 이달의 영플레이어 선정

2007년생 ‘특급 신예’ 손정범(FC서울)이 한국프로축구연맹 선정 2026시즌 10월 영플레이어상을 수상했다.



이달의 영플레이어상은 매달 K리그1에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 영플레이어에게 주어진다. 후보 자격 조건은 K리그1에 속한 선수 가운데서 ▲한국 국적, ▲만 23세 이하(2003년 이후 출생), ▲K리그 공식경기 첫 출전 연도로부터 3년 이하(2024시즌 이후 데뷔)를 기준으로 한다.



세 가지 조건을 충족한 가운데 해당 월의 소속팀 총 경기 시간 중 절반 이상에 출장한 선수를 후보군으로 한다. 이후 프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원들의 논의 및 투표를 통해 최종 수상자를 결정한다.



10월 영플레이어상은 K리그1 31라운드부터 34라운드까지 총 4경기를 평가 대상으로 했다. 후보에는 손정범을 포함해 서재민(인천 유나이티드), 김지훈(FC안양), 김동화(광주FC) 등 총 9명이 이름을 올렸다.



손정범은 평가 대상 기간에 열린 4경기에 모두 출전했다. 10월 첫 경기인 31라운드 제주 SK전에서는 교체 투입돼 팀의 2대 1 승리에 기여했으며, 이후 32라운드부터 34라운드까지 3경기 연속 선발 출전하며 중원에서 꾸준히 활약했다. 손정범은 특히 33라운드 강원FC전에서 팀이 승점 1점을 추가하는 데 힘을 보탰고, 서울은 이날 경기 결과로 조기 우승을 확정했다.



10월 한 달간 꾸준한 활약을 펼친 점을 인정받은 손정범은 가장 많은 득표를 얻어 이달의 영플레이어 수상자로 선정됐다. 이는 손정범의 개인 통산 첫 이달의 영플레이어상 수상이다. 손정범에게는 트로피와 함께 상금이 수여될 예정이다.



한편, 손정범은 지난달 29일 천안 코리안풋볼파크에서 로베르트 모레노 감독이 발표한 11월 A매치 평가전(13일 사우디아라비아·17일 카타르) 소집명단(26명)에 이름을 올렸다. 당시 손정범은 본 매체(골닷컴)와 인터뷰를 통해 “앞으로 더 잘해야 한다. 떨리지만 제 모습을 잘 보여드리겠다”고 각오를 밝혔다.