[오피셜] 비니시우스는 떨고 있다…'스페셜 원' 무리뉴 감독, 13년 만에 레알 마드리드 복귀! 2029년까지 '3년 계약'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 카리스마에서 둘째가라면 서러운 그가 온다. '스페셜 원' 주제 무리뉴(63) 감독이 13년 만에 레알 마드리드로 복귀했다.

레알은 12일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "구단 이사회는 플로렌티노 페레스 회장 주재로 회의를 열고 무리뉴를 감독으로 선임하기로 결정했다. 계약 기간은 오는 2029년 6월까지"라며 "무리뉴는 내달 13일 레알에 합류할 예정"이라고 발표했다.

무리뉴가 13년 만에 레알로 돌아왔다. 레알은 올 초 성적 부진을 이유로 샤비 알론소 전 감독과 결별한 뒤 알바로 아르벨로아 전 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 그러나 지난 시즌 코파 델 레이와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 모두 탈락했고, 라리가에서는 바르셀로나에 우승을 내주며 두 시즌 연속 무관에 그쳤다.

설상가상으로 선수단 분위기마저 어수선하다. 비니시우스 주니오르, 킬리안 음바페 등 개성이 뚜렷한 일부 선수가 좀처럼 통제되지 않는 데다 최근에는 페데리코 발베르데와 오렐리앵 추아메니가 훈련 중 충돌하는 사건이 벌어졌다. 아르벨로아는 사실상 '투명인간' 취급을 받은 것으로 알려졌다. 레알이 무리뉴에게 다시 손을 내민 이유다.

지난 시즌까지 SL 벤피카 사령탑으로 재임한 무리뉴는 지난달 17일 포르투갈 이스토릴의 이스타디우 안토니우 코임브라 다 모타에서 열린 GD 이스토릴 프라이아와 2025/26 프리메이라리가 34라운드 원정 경기(3-1 승리)에서 고별전을 치렀다.

무리뉴가 과거의 성공을 재현할 수 있을지 지켜볼 일이다. 무리뉴는 2010년 여름 레알에 부임해 3년간 팀을 이끌었고, 2010/11 코파 델 레이와 2011/12 라리가 우승을 차지하며 지도력을 인정받았다. 당시 여섯 시즌 연속(2004/05~2009/10) UCL 16강에서 탈락한 레알을 단숨에 우승 후보로 탈바꿈시키기도 했다.

레알은 이제 무리뉴 체제에서 대대적인 선수단 개편에 나설 전망이다. 이미 이브라히마 코나테(리버풀), 덴젤 둠프리스(인테르나치오날레 밀라노), 베르나르두 실바(맨체스터 시티) 영입이 발표만을 남겨둔 상황이다. 이 밖에도 요슈코 그바르디올(맨시티), 엔소 페르난데스(첼시) 등이 레알과 연결되고 있다.