[오피셜] 북중미 월드컵 50일 남겨두고 사령탑 교체 ‘파격 결단’…‘중동 강호’ 사우디아라비아, 도니스 감독 선임

[골닷컴] 강동훈 기자 = 2026 북중미 월드컵까지 불과 50일밖에 남지 않은 상황에서 사우디아라비아가 사령탑을 교체했다. 성적 부진 등을 이유로 에르베 르나르(57·프랑스) 감독을 경질한 후 게오르기스 도니스(56·그리스) 감독을 선임했다.

사우디아라비아축구협회(SAFF)는 24일(한국시간) 도니스 감독을 새 사령탑으로 선임했다고 발표했다. 계약기간은 2027년 7월까지다. 도니스 감독은 조만간 공식 기자회견을 열고 취임 소감과 북중미 월드컵 계획 등을 밝힐 예정이다.

앞서 SAFF는 지난 17일 르나르 감독 경질을 발표했다. 르나르 감독은 지난 2024년 사우디아라비아 지휘봉을 두 번째 잡았지만 최근 성적 부진에 따라 이별하게 됐다. 실제 지난해 12월 2025 카타르 아랍컵 준결승전에서 요르단에 0대 1로 패하면서 우승에 실패했고, 올해 3월 A매치 평가전에서는 이집트(0대 4 패)와 세르비아(1대 2 패)에 연달아 패했다.

SAFF는 이후 새 사령탑 물색에 나섰고, 알칼리즈 클럽을 이끌고 있던 도니스 감독과 알타아원(이상 사우디아라비아) 지휘봉을 잡고 있는 페리클리스 샤무스카 감독을 저울질한 끝에 도니스 감독을 낙점, 선임했다.

도니스 감독은 일리시아코스, AEL, AEK 아테네, PAOK, 파나티나이코스(이상 그리스), 아포엘(키프로스), 알힐랄, 알웨흐다, 알파테(이상 사우디아리바아) 등을 이끌면서 경험이 풍부한 지도자다. 다만 국가대표를 이끈 경험은 전무하다.

‘중동 강호’ 사우디아라비아는 올해 6월 개막을 앞둔 북중미 월드컵에서 조별리그 H조에 속해 스페인, 우루과이, 카보베르데와 경쟁한다. 현지에선 스페인과 우루과이가 조 1, 2위로 32강에 오를 거로 전망하고 있다.

한편, 알칼리즈는 곧바로 거스 포옛 감독을 새 사령탑으로 선임했다. 포옛 감독은 가장 최근까지 전북 현대(한국)를 이끌고 K리그1과 코리아컵 ‘더블(2관왕)’을 달성했다. 하지만 심판 판정 문제와 마우리시오 타리코 수석코치의 인종차별 논란으로 짧은 동행을 마쳤다.