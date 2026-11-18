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이건희(제주 SK)가 K리그 10월 이달의 골을 수상했다.

18일 한국프로축구연맹에 따르면 10월 이달의 골은 31~34라운드를 대상으로 했고, 후보에는 이건희와 무고사(인천 유나이티드)가 이름을 올렸다. 이건희는 31라운드 FC서울전에서 후반 27분 환상적인 바이시클킥을 성공시키며 골문을 갈랐고, 무고사는 31라운드 포항 스틸러스전에서 전반 추가시간 감각적인 골을 기록하며 후보에 올랐다.

팬 투표는 이달 12일부터 14일까지 3일간 진행됐다. 그 결과 이건희가 3,418표(57.4%)를 얻어, 2,534표(42.6%)를 얻은 무고사를 제치고 10월 이달의 골에 선정됐다. 수상자 이건희에게는 상금 100만 원과 함께 트로피가 주어진다. 프로축구연맹은 이건희의 친필 사인이 담긴 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매를 진행할 예정이다.

한편, 지난해 제주 SK로 적을 옮긴 후 6경기(2골)만 뛰고 국군체육특기병에 합격해 김천 상무에서 뛰다가 지난달 초 전역하면서 복귀한 이건희는 복귀전에서 환상적인 바이시클킥을 성공시켰다. 복귀한 지 얼마 되지 않아 팬들에게 큰 인상을 남겨준 이건희는 이후 세르지우 코스타 감독으로부터 중용받으면서 활약을 이어가고 있다.