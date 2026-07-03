[오피셜] 박지성, 韓 축구 위해 두 팔 걷었다! 케이-축구 혁신위원회 위원장 선임…이영표·박주호 참여

[골닷컴] 배웅기 기자 = 박지성(45)이 대한민국 축구계의 쇄신을 위해 두 팔을 걷었다.

문화체육관광부는 3일 "오는 6일 서울 송파구 소재 서울올림픽파크텔에서 '케이-축구 혁신위원회'를 출범한다"며 "이번 혁신위는 최휘영 문체부 장관과 박지성이 공동위원장으로 참여한 가운데 케이-축구 혁신을 위한 한시적 기구로 운영될 예정"이라고 발표했다.

이어 "혁신위에는 최휘영, 박지성 공동위원장을 비롯해 이영표(49), 박주호(39) 등 축구인과 유승민 대한체육회 회장, 김승희 대한축구협회(KFA) 전무이사, 조연상 한국프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 교수 등이 참여한다"고 설명했다.

문체부에 따르면 혁신위에서는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 계기로 제기된 케이-축구 혁신 요구에 부응해 케이-축구 거버넌스, 유소년 육성, 첨단 기술 시스템 도입 등 한국 축구의 미래 경쟁력을 높이기 위한 주요 과제를 종합적으로 논의할 예정이다. 최휘영 장관은 최근 축구계 관계자 및 전문가 등을 잇달아 만나 이와 같은 인식을 공유하고 의견을 모았다.

최휘영 공동위원장은 "신뢰받는 축구인을 중심으로 한국 축구의 비전이 수립되고 현장에서 실행될 수 있도록 튼튼하게 뒷받침하겠다"고 말했고, 박지성 공동위원장은 "이번 혁신위를 통해 그동안 현장에서 논의된 다양한 고민을 담아 한국 축구가 나아가야 할 방향을 설계하고, 지속 성장할 수 있는 미래를 그려 나가겠다"고 전했다.

2026 월드컵 실패가 굴린 '스노볼'이다. 한국은 지난달 25일(이하 한국시간) 멕시코 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국과 조별리그 A조 3차전에서 0-1로 패했다. 이날 패배로 한국은 3위(1승 2패·승점 3)로 밀려나며 32강 직행에 실패했다.

각 조 3위 간 경쟁에서도 10위로 추락해 짐을 쌌다. 한국이 32강 진출 마지노선인 8위 안에 들기 위해서는 아홉 가지 경우의 수 중 세 가지가 충족돼야 했다. 그러나 한 가지만 이뤄졌고, 여덟 가지가 모두 소멸했다. 결국 홍명보 전 감독이 지난달 29일 대표팀의 베이스캠프인 멕시코 과달라하라의 치바스 베르데 바예에서 기자회견을 열고 스스로 지휘봉을 내려놓겠다고 밝혔다.

홍명보 감독은 하루 뒤인 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국했다. 공항은 홍명보 감독의 입국 전부터 수백 명의 팬과 유튜버로 뒤섞였다. 홍명보 감독이 입국장에 들어서자 수많은 팬이 "나가", "한국에서 꺼져", "나가 XX라" 등을 외쳤다. 문체부의 혁신위 출범 역시 이러한 민심과 무관하지 않은 것으로 풀이된다.