[오피셜] 미쳤다! '맨시티·브라이턴 출신' K리그 상륙…대구, '201cm' 웨일스 출신 공격수 데커스 전격 영입

[골닷컴] 배웅기 기자 = 대구FC가 킬마녹에서 활약한 영국 국적의 공격수 마커스 데커스(23·등록명 데커스) 영입으로 K리그1 승격 도전에 힘을 더했다.

2003년생의 데커스는 맨체스터 시티 유소년 팀과 브라이턴 앤 호브 앨비언 출신으로 2021년 솔퍼드 시티에서 프로 무대에 발을 내디뎠고, 체스터·사우스엔드 유나이티드·모컴 등에서 꾸준히 성장했다. 지난해 여름 킬마녹으로 이적해 한층 기량을 끌어올렸고, 올 시즌 대구로 적을 옮겨 폭발적인 공격 본능을 선보일 예정이다.

데커스는 201cm, 93kg의 압도적인 신장과 피지컬을 바탕으로 공중볼과 지상 경합에서 모두 강점을 보이는 최전방 공격수다. 안정적인 밸런스로 공격 진영에서 막강한 영향력을 보이며 크로스 정확도와 저돌적인 일대일 돌파 능력을 갖췄다. 뿐만 아니라 박스 안팎을 가리지 않는 과감한 슛으로 상대 수비진에 압박을 가한다.

대구는 "큰 신장에도 빠른 속도와 뒷공간 침투로 볼을 지켜내는 데커스의 적극적인 플레이 스타일을 높이 평가했다"며 "공격에 새로운 옵션을 더해 줄 핵심 전력으로 영입했다"고 밝혔다.

데커스는 "대구에 오게 돼 흥분되고 기대가 크다. 훌륭한 경기장과 열정적인 팬분들을 보유한 구단인 걸 확인했고, 하루빨리 팬분들과 만나 분위기를 느끼고 싶다. 많은 득점으로 승격에 기여하겠다"고 전했다.

데커스는 대구 공식 지정병원인 으뜸병원에서 메디컬 테스트를 마쳤고, 선수단에 합류해 빠른 적응과 더불어 K리그 데뷔 준비에 돌입했다.