[오피셜] 모레노 감독 보좌할 韓 코치진 확정…‘남아공 16강 주역’ 조용형 코치·‘월드컵 2회 참가’ 이재홍 피지컬 코치

대한축구협회 전임지도자로 활동하고 있는 조용형 코치와 이재홍 피지컬코치가 로베르토 모레노(스페인) 감독을 보좌한다.

10일 축구협회에 따르면 조용형 코치와 이재홍 피지컬코치가 축구대표팀 코칭스태프로 합류해 모레노 감독을 돕는다. 조용형 코치와 이재홍 피지컬코치는 모레노 감독의 계약기간 동안 축구대표팀 코칭스태프로서 업무를 수행할 예정이다.

이번 코칭스태프 구성은 모레노 감독과의 현지 미팅 이후 협의 과정에서 축구대표팀 운영을 지원할 한국인 코치의 필요성이 제기됨에 따라 전력강화위원회 검토 후 진행됐다. 통상적으로 축구협회는 외국인 사령탑을 선임했을 때마다 한국인 코치를 함께 선임해 왔다.

실제 먼 과거까지 가지 않더라도 2018년 파울루 벤투 감독이 지휘봉을 잡았을 당시 원래 벤투 감독과 함께 하던 사단이 있었음에도 축구협회는 논의 끝에 마이클 김 코치와 최태욱 코치를 축구대표팀 코칭스태프로 합류시켰다.

조용형 코치는 에두아르도 도캄포 수석코치가 이끄는 필드 코칭 스태프의 일원으로 합류해 모레노 감독과 선수단 간 원활한 소통을 위한 가교 역할을 수행할 예정이다. 이재홍 피지컬 코치는 하비에로 초카로 피지컬 코치가 이끄는 피지컬 퍼포먼스 파트에 합류해 K리그 및 해외파 선수단 각각의 일정에 따른 체력 관리 및 컨디셔닝을 지원한다.

2010 남아공 월드컵과 2011 카타르 아시안컵 당시 축구대표팀 주축으로 활약했던 조용형 코치는 2022년부터 축구협회 전임지도자로 활동 중이다. 2023년 축구협회가 바이에른 뮌헨(독일)과 체결한 교류 업무 협약에 따라 직접 현지로 가서 지도자 연수를 받았다.

이후 2024년부터 17세 이하(U-17) 축구대표팀 코치를 역임하며 2025 사우디아라비아 U-17 아시안컵 4강 및 2025 카타르 U-17 월드컵 32강 진출에 기여했다. 조용형 코치는 앞서 2024년 축구대표팀이 황선홍 감독과 김도훈 감독으로 이어지는 임시 사령탑 체제로 운영했을 당시에도 코치로 합류한 바 있다.

이재홍 코치는 오랜 시간 축구협회 피지컬코치로 활동해 왔다. 축구협회 전임지도자 외에도 부산 아이파크와 FC서울, 인도네시아에서 피지컬코치를 맡았다. 무엇보다 2018 러시아 월드컵과 2026 북중미 월드컵에 참가하면서 풍부한 경험을 갖추고 있다.

오는 13일 인천국제공항을 통해 입국할 예정인 모레노 감독은 이미 함께 선임된 코칭스태프들과 대표팀 운영을 위한 선수 파악 및 전술 구상을 진행해왔다. 모레노 감독은 14일 축구대표팀 명단발표를 겸한 공식 기자회견을 갖고 한국에서 본격적인 사령탑으로서의 일정을 시작한다.

한편, 모레노 감독은 지난 1일 축구대표팀 임시 사령탑으로 선임됐다. 계약기간은 오는 11월 27일까지다. 다만 추후 평가를 진행해 내년 1월에 개막하는 2027 사우디아라비아 아시안컵까지도 지휘봉을 잡을 수 있는 조건이 계약에 포함됐다.

모레노 감독의 데뷔전은 오는 24일 수원월드컵경기장에서 열리는 에콰도르전이다. 이후 28일 우루과이전(서울월드컵경기장)과 내달 2일 베네수엘라전(울산문수축구경기장), 6일 우즈베키스탄전(용인미르스타디움)을 차례로 이끈다. 11월에 열리는 평가전은 아직 상대와 장소가 정해지지 않았다.