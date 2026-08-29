[오피셜] 맨체스터 유나이티드 천군만마 얻었다! '1100억의 사나이' 부상 복귀…캐릭 감독 "훈련 정상적으로 소화해"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 맨체스터 유나이티드가 메이슨 마운트(27)의 부상 복귀로 천군만마를 얻었다.

맨유는 오는 31일(이하 한국시간) 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 입스위치 타운과 2026/27 프리미어리그(PL) 2라운드 홈 경기를 치른다. 직전 헐 시티전에서 0-2로 패하며 체면을 구긴 맨유는 입스위치를 안방으로 불러들여 분풀이에 나선다.

마이클 캐릭(45) 맨유 감독은 경기 사흘 전 기자회견에 참석해 "아마드 디알로는 입스위치전에 출전하지 못한다. 복귀까지는 조금 더 시간이 필요하다"며 "마운트는 선수단에 복귀해 이번 주 훈련을 정상적으로 소화했다. 정말 긍정적인 소식"이라고 전했다.

애초 마운트는 올여름 전력 외로 분류돼 이적을 모색했지만, 프리시즌을 통해 수비형 미드필더로 포지션 변경을 꾀하며 반전의 계기를 마련했다. 그러나 9일 스웨덴 예테보리의 울레비에서 열린 파리 생제르맹(PSG)과 친선경기(1-1 무승부) 당시 발 부상을 입어 전력에서 이탈했다.

다행히 장기간의 회복을 요하는 부상은 아닌 것으로 알려졌다. 마운트는 부상 직후 곧바로 치료 및 재활에 들어갔고, 최근 체육관에서 훈련을 재개하며 몸 상태를 끌어 올렸다. 이변이 없다면 입스위치전 대기 명단에 포함돼 출전을 준비할 전망이다.

1999년생인 마운트는 지난 2023년 여름 무려 6천만 파운드(약 1천 121억 원)의 이적료에 첼시를 떠나 맨유에 둥지를 틀었다. 맨유는 과거 에릭 칸토나, 데이비드 베컴 인터 마이애미 구단주, 크리스티아누 호날두(알 나스르) 등이 달았던 등번호 7번을 마운트에게 부여하며 큰 기대감을 드러냈다.

그러나 적응기는 순탄치 않았다. 잦은 부상과 부진에 시달린 마운트는 세 시즌 통산 72경기 7골 2도움을 올리는 데 그쳤고, 1월 캐릭이 부임한 뒤에도 좀처럼 주전으로 자리 잡지 못했다. 올여름에는 '은사' 프랭크 램파드 감독이 이끄는 코번트리 시티, AC 밀란 등과 연결되기도 했다.

올여름 프리시즌 당시 수비형 미드필더로 포지션을 변경해 가능성을 보인 만큼, 우선은 맨유에 잔류해 주전 경쟁을 이어갈 것으로 보인다. 맨유는 올여름 안드레이 산투스, 유리 틸레만스, 카를로스 발레바 등을 영입하며 대대적인 중원 보강에 나선 바 있다. 다만 발레바의 경우 발목 부상으로 최소 2주에서 최대 3주 동안 결장이 예상된다. 마운트의 역할이 그 어느 때보다 중요한 이유다.